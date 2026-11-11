Апеляцію на довічне ув'язнення за вбивство Ірини Фаріон розглядатимуть поза межами Львова

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Апеляційну скаргу на вирок В'ячеславу Зінченку у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон передадуть до суду іншої області через те, що більшість суддів Львівського апеляційного суду вже брали участь у провадженні на стадії досудового розслідування.

«Майже всі судді Львівського апеляційного суду вже брали участь у розгляді справи на стадії досудового розслідування, тож не можуть розглядати апеляцію», — повідомила донька загиблої Софія Особа. Наразі очікується офіційне визначення юрисдикції іншого апеляційного суду, який продовжить розгляд справи.

Джерело: суспільний мовник з посиланням на допис Софії Особи у Facebook.

В’ячеслав Зінченко, якого 1 жовтня визнали винним у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон та засудили до довічного ув’язнення, подав апеляційну скаргу. Вона надійшла до суду 3 листопада.

Правоохоронці наразі не встановили можливих замовників убивства мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Також слідство не виявило осіб, які могли співпрацювати із засудженим В’ячеславом Зінченком або бути його послідовниками.

Донька мовознавиці Ірини Фаріон Софія Особа назвала історичним вирок В’ячеславу Зінченку, якого засудили до довічного позбавлення волі за вбивство її матері. Також Софія Особа розповіла, куди планує спрямувати 5 млн грн, які має виплатити засуджений.

Захист В’ячеслава Зінченка, засудженого до довічного позбавлення волі за вбивство мовознавиці Ірини Фаріон, подає апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Львова. Адвокатка Тетяна Мусихіна заявила 1 жовтня про повну фальсифікацію справи та наполягає на невинуватості підзахисного.

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