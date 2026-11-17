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17 листопада Верховний Суд ухвалив рішення передати апеляційну скаргу В’ячеслава Зінченка, засудженого до довічного ув’язнення за вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, зі Львівського до Тернопільського апеляційного суду.

Про це повідомила адвокатка Зінченка Діана Кара. За її словами, сторона захисту погоджується з таким рішенням.

«Відбулося засідання у Верховному Суді стосовно перенаправлення зі Львівського апеляційного суду до іншого справи В’ячеслава Зінченка. Суд ухвалив рішення, яким перенаправив слухання даної справи з Львівського апеляційного суду до Тернопільського апеляційного суду. Сторона захисту погоджується з даним рішенням», — зазначила Кара.

Джерело: адвокатка В’ячеслава Зінченка Діана Кара.

В’ячеслав Зінченко, якого 1 жовтня визнали винним у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон та засудили до довічного ув’язнення, подав апеляційну скаргу. Вона надійшла до суду 3 листопада.

Правоохоронці наразі не встановили можливих замовників убивства мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Також слідство не виявило осіб, які могли співпрацювати із засудженим В’ячеславом Зінченком або бути його послідовниками.

Донька мовознавиці Ірини Фаріон Софія Особа назвала історичним вирок В’ячеславу Зінченку, якого засудили до довічного позбавлення волі за вбивство її матері. Також Софія Особа розповіла, куди планує спрямувати 5 млн грн, які має виплатити засуджений.

Захист В’ячеслава Зінченка, засудженого до довічного позбавлення волі за вбивство мовознавиці Ірини Фаріон, подає апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Львова. Адвокатка Тетяна Мусихіна заявила 1 жовтня про повну фальсифікацію справи та наполягає на невинуватості підзахисного.

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