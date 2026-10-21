Арахамія анонсував хороші новини щодо ситуації в окупованих Олешках

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Наступного тижня можуть з’явитися позитивні новини щодо гуманітарної ситуації в окупованих Олешках на Херсонщині.

Це питання обговорювали під час переговорів в Осло за участю спецпредставника президента США Стіва Віткоффа.

Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» та член української переговорної делегації Давид Арахамія.

За його словами, учасники зустрічі обговорили складну ситуацію в Олешках і перспективи просування гуманітарного напрямку. Подробиць щодо можливих домовленостей Арахамія не навів.

Джерело: Давид Арахамія в коментарі РБК-Україна.

Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно оголосила голодування, щоб привернути міжнародну увагу до гуманітарної катастрофи в окупованих Росією українських Олешках. Вона також закликала громадськість і представників влади долучитися до ненасильницької акції.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Папою Римським Левом XIV порушив питання гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Глава держави висловив сподівання, що до міста вдасться доставити гуманітарну допомогу, а цивільних мешканців — безпечно евакуювати.

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