Арахамія дізнався про зустріч Трампа з головою делегації рф Дмітрієвим з новин

0:00 / 0:00

Голова фракції партії «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що окрема зустріч президента США Дональда Трампа зі спецпредставником РФ Кирилом Дмітрієвим не була запланована заздалегідь та виходила за межі гуманітарної операції з евакуації населення з окупованого міста Олешки Херсонської області.

За словами нардепа, про цей захід він дізнався з новин вже після завершення переговорів української сторони з Першою леді США Меланією Трамп. На запитання, чому Трамп зустрічався з Дмітрієвим і проігнорував українську делегацію, Арахамія припустив, що ці перемовини могли стосуватися майбутньої тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі, запланованої на 10–11 листопада, або якоїсь іншої теми.

Парламентар відкинув закиди щодо політичного чи передвиборчого підґрунтя Олешківської операції, підкресливши її виключно гуманітарний та аполітичний характер. Тим часом видання The New York Times повідомило, що адміністрація Трампа розглядає можливість скасування санкцій проти очолюваного Дмітрієвим Російського фонду прямих інвестицій.

Джерело: Арахамія в ефірі Новини.live.

У Білому домі 5 листопада відбулася зустріч представників України та рф, організована першою леді США Меланією Трамп. Подія відбулася після локального припинення вогню та гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

У Білому домі представник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв подарував першій леді США Меланії Трамп картину, яку намалювала 11-річна дівчинка, вивезена з окупованих Олешків до російського Туапсе. Це сталося під час зустрічі, присвяченої гуманітарній операції з евакуації людей із міста. На заході також були присутні українські представники — омбудсмен Дмитро Лубінець і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Перша леді США Меланія Трамп написала листи президенту України Володимиру Зеленському та очільнику Кремля Володимиру Путіну. Їх вона передала українській і російській делегаціям під час зустрічі в Білому домі 5 листопада. Сторони обговорювали гуманітарну операцію в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, якій передувало локальне припинення вогню.

Читай нас у