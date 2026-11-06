Арахамія назвав інформаційною атакою звинувачення у справі Карфаген

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вперше публічно прокоментував згадки свого прізвища на записах НАБУ у справі «Карфаген». Він заперечив причетність до корупційних схем і припустив, що інформація про нього з’явилася, аби усунути його від переговорного процесу.

За словами народного депутата, про звинувачення на свою адресу він дізнався, коли перебував в Осло. Там Арахамія зустрічався з президентом Фінляндії, прем’єр-міністром Норвегії та представниками переговорної групи.

Політик пов’язав появу інформації про можливу причетність до корупційних оборудок зі спробою вплинути на його участь у переговорах. Він припустив, що мета цієї кампанії — змусити його відійти від переговорного процесу. «Я вважаю, що це і зроблено для того, щоб я кудись відходив від перемовин», — заявив Арахамія. Також голова фракції «Слуга народу» згадав громадських активістів Дарію Каланюк і Віталія Шабуніна. За його словами, вони почали кампанію проти нього.

Арахамія наголосив, що не має статусу обвинуваченого у справі «Карфаген» і не брав участі в жодних корупційних схемах. Як аргумент на підтвердження своєї позиції він згадав, що публічно проходив поліграф. Водночас сам факт згадування прізвища політика на записах НАБУ не означає, що йому оголосили підозру або довели причетність до злочину. Арахамія відкинув звинувачення, назвавши їх інформаційною атакою. Про це Арахамія заявив під час візиту до США.

Напередодні переговорів у Вашингтоні, від українського боку в яких бере участь голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, російські інформаційні ресурси почали поширювати повідомлення Центру протидії корупції (ЦПК) про можливе кримінальне провадження щодо політика.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Маркіян Галабала задовольнив скаргу Центру протидії корупції на бездіяльність виконувача обов'язків генерального прокурора Антона Ковальського.

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