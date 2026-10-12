ArcelorMittal Кривий Ріг готує підприємство до консервації

Найбільший металургійний комбінат України ArcelorMittal Кривий Ріг починає підготовку до повної зупинки виробничих процесів і консервації промислових об’єктів. Протягом наступних двох місяців підприємство планує безпечно зупинити виробництво, а надалі зберегти обладнання та інші активи до моменту, коли роботу можна буде відновити.

Таке рішення ухвалили після серії російських ракетних ударів, які завдали значної шкоди підприємству. У компанії пояснюють, що продовжувати безпечну роботу під час війни наразі неможливо.

ArcelorMittal Кривий Ріг розпочинає переведення підприємства в режим «холодної зупинки». Процес триватиме близько двох місяців. За цей час працівники мають підготувати обладнання до безпечного припинення роботи та зупинити виробничі процеси. Після цього промислові об’єкти законсервують, щоб зберегти їх до можливого відновлення виробництва.

Холодна зупинка — це не просто тимчасове припинення роботи заводу. Вона передбачає підготовку обладнання до тривалого простою, щоб зменшити ризики пошкоджень і забезпечити можливість подальшого запуску. Генеральний директор ArcelorMittal Кривий Ріг Мауро Лонгобардо наголосив, що компанія насамперед прагне захистити працівників і зберегти промислові активи. «Хочу наголосити, що холодна зупинка — це не просто призупинення виробництва. Це запобіжний захід для забезпечення сталості бізнесу та спосіб управління значними ризиками на рівні кожного окремого активу», — заявив він.

За словами Лонгобардо, головне завдання компанії — зберегти підприємство, щоб за першої безпечної нагоди повернутися до роботи. «Наш пріоритет номер один — зберегти наших людей і промислові активи, щоб ми могли відновити роботу за першої ж можливої нагоди», — наголосив керівник комбінату.

Чому підприємство зупиняє виробництво

Рішення про холодну зупинку ухвалили після чотирьох російських ракетних ударів, яких підприємство зазнало в серпні та вересні. За даними компанії, внаслідок цих атак загинули шестеро працівників, ще понад 18 людей дістали поранення.

Останній із цих ударів стався 21 вересня. Російські атаки завдали значної шкоди виробничим об’єктам комбінату. Первинне металургійне виробництво на підприємстві вже зупинили. Тепер компанія переходить до наступного етапу — безпечного припинення решти виробничих процесів і консервації обладнання.

У компанії зазначають, що за нинішніх умов не можуть гарантувати безпечну та стабільну роботу. Тому відновлення виробництва відкладають до завершення бойових дій і появи умов, за яких підприємство зможе працювати без значних ризиків для людей та обладнання.

Чи залишить ArcelorMittal Україну

Попри зупинку комбінату, міжнародна група ArcelorMittal не планує залишати Україну. У компанії наголошують, що хочуть зберегти свої промислові активи та можливість повернутися до роботи в майбутньому. «За нашою поточною оцінкою, безпечна робота неможлива, доки триває війна. Після завершення війни, коли умови це дозволятимуть, ми розпочнемо діалог з урядом України та повторно оцінимо, чи можна безпечно й стало відновити роботу», — йдеться в повідомленні компанії.

Раніше також повідомлялося, що ArcelorMittal Кривий Ріг не планує відновлювати виробництво до завершення війни. Подальші рішення залежатимуть від безпекової ситуації та можливості стабільно працювати.

Російські удари зупиняють металургійні підприємства

Проблеми ArcelorMittal Кривий Ріг — частина ширшої кризи в українській металургії, яка потерпає від російських обстрілів. Наприкінці вересня група «Метінвест» заявила про критичну ситуацію в галузі. За даними компанії, на її підприємствах були зруйновані п’ять печей, а на ArcelorMittal Кривий Ріг — ще дві. Через пошкодження заводи не можуть працювати у звичному режимі.

У ніч проти 5 вересня російський балістичний удар пошкодив металургійний комбінат «Каметсталь» у Кам’янському на Дніпропетровщині. Після атаки підприємство зупинило роботу. Ще раніше, у ніч проти 11 серпня, російські війська атакували балістичними ракетами підприємства групи «Метінвест» у Запоріжжі. Внаслідок удару зупинив роботу металургійний комбінат «Запоріжсталь».

Таким чином, російські атаки продовжують завдавати шкоди українській промисловості. Для ArcelorMittal Кривий Ріг наступним кроком стане консервація виробничих об’єктів. Компанія розраховує зберегти підприємство та повернутися до роботи, коли це дозволить безпекова ситуація. Про це повідомила пресслужба компанії.

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