АРМА готує до передачі в управління готель у Кропивницькому, пов’язаний із громадянином РФ

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Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до передачі в управління готельний комплекс у Кропивницькому, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Росії. До активу входять 79% корпоративних прав ТОВ «Готель «Лондон»-Кіровоград» та нерухомість загальною площею 2426,4 кв. м.

Об’єкт розташований у центральній частині Кропивницького за адресою: вулиця В’ячеслава Чорновола, 1д.

До нерухомого майна комплексу входять:

нежитлова будівля;

два гаражі;

підсобне приміщення;

навіс;

огорожа;

замощення;

ворота та хвіртка.

Крім нерухомості, до активу належать 79% статутного капіталу ТОВ «Готель «Лондон»-Кіровоград».

За інформацією АРМА, засновником і кінцевим бенефіціарним власником компанії є громадянин Російської Федерації Юрій Васін.

Для визначення вартості активів 21 лютого 2024 року АРМА уклала договір із ТОВ «Консалтингова компанія «Острів». Компанія мала провести оцінку майна, яке готують до передачі в управління.

Отже, АРМА розпочала підготовку до передачі готельного комплексу в Кропивницькому управителю. Йдеться про нерухомість площею понад 2,4 тис. кв. м та контрольну частку корпоративних прав компанії, пов’язаної з громадянином РФ.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Також Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до передачі в управління 11 об’єктів, що належать двом колишнім спиртовим заводам. Майно розташоване у Вінницькій та Тернопільській областях.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про старт відкритого та прозорого конкурсу на відбір очільника Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). До участі запрошено фахівців із відповідним управлінським досвідом та бездоганною репутацією.

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