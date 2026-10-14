АРМА шукає управителя для арештованих активів, пов’язаних з ексміністром Сольським

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Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до конкурсного відбору управителя для майна компанії «Волиця-Агро», яку пов’язують із колишнім міністром аграрної політики Миколою Сольським.

До переліку арештованих активів входять нерухомість, земельні ділянки, господарські споруди та транспортні засоби в Київській області. Ключовий об’єкт — зерносховище місткістю до 60 тис. тонн, розташоване на ділянці площею 4 гектари.

Також майновий комплекс включає склади, майстерні, адміністративні будівлі, вагову, трансформаторну підстанцію та інші споруди. Серед активів є зерно пшениці, що зберігається в елеваторі, й автомобілі.

Майно розташоване в Білій Церкві та селах Яблунівка й Дмитрівка Київської області. Раніше Сольського викрили у справі про ймовірну схему фіктивного продажу зерна на 63 млн грн.

Джерело: АРМА

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