АРМА шукає управителя для готелю з медцентром у Трускавці

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Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує конкурс для визначення управителя 49% корпоративних прав компанії «Маріот Медікал Центр». Комплекс розташований у Трускавці та об’єднує тризірковий готель, медичний центр і ресторан.

АРМА шукає управителя

Комплекс має категорію тризіркового готелю та налічує 30 номерів класів "Стандарт", "Напівлюкс" і "Люкс". Також на його території працюють медичний центр, що надає лікувальні послуги, та ресторан.

Згідно з ухвалою Галицького районного суду Львова від 4 серпня 2023 року, в управління АРМА передали 49% статутного капіталу компанії. Номінальна вартість частки становить 5,88 млн грн.

Про це інформує пресслужба АРМА.

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В АРМА пояснюють, що передача арештованих активів в управління потрібна для того, щоб вони не втрачали свою вартість і могли працювати в інтересах держави. У випадку з «Моцартом» йдеться про збереження роботи діючого готельно-ресторанного комплексу та отримання доходу від його діяльності. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

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