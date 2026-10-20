АРМА виставляє на продаж 819 вилучених на Львівській митниці пристроїв Apple

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Національне агентство України з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізує партію з 819 пристроїв Apple, вилучених на Львівській митниці. До переліку активів увійшли смартфони iPhone, смартгодинники Apple Watch і бездротові навушники AirPods.

Найбільшу частину партії становлять 501 смартфон Apple. Серед них переважно iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Також до переліку входять моделі iPhone 16 Pro Max та iPhone 15 Plus.

Окрім смартфонів, на реалізацію виставили:

107 смартгодинників Apple Watch — Series 11, SE та Ultra 3;

211 комплектів бездротових навушників AirPods — AirPods Pro другого покоління та AirPods Pro 3.

Загалом партія налічує 819 пристроїв Apple, вилучених на Львівській митниці.

Реалізацію активів здійснює АРМА. Інформацію про партію оприлюднила пресслужба агентства.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Перші українські покупці вже отримують нові смартфони Apple, а ритейлери фіксують значний попит на окремі моделі. 25 вересня в Україні офіційно розпочалися продажі iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max.

iPhone 18 Pro отримав помітно поліпшене відведення тепла, вищу автономність і новий процесор A20 Pro, хоча зовні смартфон майже не відрізняється від попередньої моделі.

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