Арсен Макарчук залишив посаду голови Держстату, його обов’язки виконуватиме Рудько

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Кабінет міністрів звільнив Арсена Макарчука з посади голови Державної служби статистики за його власним бажанням. Він очолював відомство протягом останніх 20 місяців, а тимчасово виконувати обов’язки керівника призначили CDTO служби Рудька.

Тимчасово виконання обов'язків голови Держстату покладено на заступника голови служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Артема Рудька.

Як пояснив Макарчук, зміни у підпорядкуванні Держстату, які відбулися через деякий час після його призначення головою служби, суттєво вплинули на ефективність роботи, тож після отримання цікавої пропозиції на іншому важливому для країни напрямку він вирішив подати у відставку.

Макарчук нагадав, що згідно із законами про Держслужбу та офіційну статистику наступний голова Держстату має бути обраний на конкурсі.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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