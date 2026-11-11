Арсен Мірзоян показав кадри із сольного походу засніженими Карпатами

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Український співак Арсен Мірзоян здійснив сольне сходження на одну з вершин у Карпатах, поєднавши активний відпочинок із першим снігом. Деталями поїздки та власними враженнями артист поділився у соцмережах.

48-річний виконавець зазначив, що вирушив у гори наприкінці жовтня, де й застав перший сніг. У дописі в Instagram Мірзоян підкреслив особливу атмосферу самостійних подорожей, зазначивши, що самотність у горах відкриває зовсім інший сенс відпочинку. Під час сходження співак активно ділився фотографіями гірських пейзажів та селфі.

Джерело: Особиста сторінка Арсена Мірзояна в Instagram.

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