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Український співак Артем Пивоваров, імовірно, вперше став батьком. У мережі активно обговорюють можливе поповнення в родині артиста. Ще влітку з'явилися чутки про вагітність його обраниці Даші Чередниченко. Тоді в соцмережах також публікували фотографії дівчини з помітно округлим животом. Водночас сам співак та його кохана офіційно не коментували інформацію про майбутнє поповнення.

А днями уважні користувачі в Threads помітили на новому фото Пивоварова, де він грає в GTA, кульки рожевого кольору.

На думку підписників, саме так частіше прикрашають кімнату, коли жінки повертаються з пологового будинку після виписки.

"Звернула увагу на кульки. І мені нагадало, що такі кульки роблять для жінки, яка повертається додому з пологового. То ж все-таки Даша вже народила і Артем став батьком. І ці хмаринки у правому боці точно роблять для таких подій. І рожеві, ніби у нього донечка", – написав користувачка Threads.

До речі, Артем рідко говорить про своє особисте життя. Відомо, що з Дашею виконавець вже майже 10 років у стосунках і влітку цього року закохані таємно одружилися. Чи дійсно вони стали батьками - поки невідомо.

Про це повідомляється в Threads.

Нагадаємо, що Артем Пивоваров таємно одружився.

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