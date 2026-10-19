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Колишній радник Офісу президента та ексспівробітник СБУ Артем Шило отримав вісім років позбавлення волі у справі про махінації на закупівлях «Укрзалізниці», однак відбувати покарання за гратами не буде. Вищий антикорупційний суд затвердив його угоду зі слідством, за якою Шила звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на три роки. Натомість він має сплатити штраф, передати державі кошти й нерухомість, відшкодувати збитки та перерахувати 80 млн грн фонду «Повернись живим». Крім того, Артем Шило зобов’язався викривати інших фігурантів.

Про що ця домовленість та її можливі наслідки розповів народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, загальна вартість передбачених угодою виплат і конфіскацій становить майже 670 млн грн. Водночас головна інтрига цієї справи не в тому, скільки Шило має віддати державі, а які свідчення він надасть правоохоронцям.

Тож нагадаємо, 13 жовтня ВАКС затвердив угоду Шила зі слідством. За її умовами, він отримав вісім років позбавлення волі, але звільнений від відбування покарання з випробувальним строком на три роки. Також йому заборонили протягом трьох років обіймати посади у військових формуваннях і правоохоронних органах.

Як пояснив Железняк, домовленість передбачає кілька фінансових зобов’язань. Шило має сплатити штраф у розмірі 204 млн грн. Цю суму дозволили виплатити протягом року чотирма платежами по 51 млн грн щокварталу. Ще 325,7 млн грн підлягають спеціальній конфіскації разом із трьома квартирами.

Крім того, угода передбачає відшкодування 60 млн грн збитків і перерахування 80 млн грн фонду «Повернись живим». За підрахунками Железняка, загальна сума цих зобов’язань разом із конфіскованими коштами та нерухомістю сягає майже 670 млн грн.

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Депутат звернув увагу на масштаб активів, які фігурують у справі: одна з квартир має площу 183 кв. м, ще дві по 102 кв. м. Ймовірно, що всі три розташовані в житловому комплексі «Новопечерські Липки». Також у справі згадувався автомобіль Mercedes, на який було накладено арешт.

Домовленість зі слідством важлива не тільки через гроші. За офіційною інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Шило зобов’язався надати викривальні показання щодо інших співробітників СБУ та розповісти про обставини ще одного злочину, який розслідує НАБУ.

Саме ця частина угоди може мати наслідки для інших фігурантів. Железняк припускає, що Шило, який обіймав керівну посаду в СБУ та був радником Офісу президента, міг володіти інформацією про людей, причетних до інших можливих схем. Водночас конкретне коло осіб, яких він викриває, та зміст його показань публічно не розкриті.

Чому Шило не відбуватиме реальний строк

Угода зі слідством передбачає обмін: обвинувачений визнає провину в погодженому обсязі, виконує визначені зобов’язання та співпрацює з правоохоронцями, а натомість може отримати узгоджене покарання, яке затверджує суд.

Нардеп пояснює, що рішення про звільнення Шила від реального відбування восьмирічного строку може викликати обурення. Особливо з огляду на масштаб справи та суму збитків, про які йдеться в обвинуваченні. Але з іншого боку, якби справа розглядалася без угоди, судовий процес міг би тривати роками через апеляції. Держава не обов’язково отримала б у визначені строки всі кошти й майно, передбачені нинішньою домовленістю. Так само слідство могло б не отримати показань, які допоможуть розслідувати інші злочини.

Результативність такої домовленості залежатиме від того, чи виконає Шило взяті на себе зобов’язання та чи допоможуть його показання встановити інших причетних до можливих злочинів.

Чи показання Шила зачеплять інших посадовців

Слід визнати впливове становище Шила в системі правоохоронних органів до справи про розкрадання УЗ. Із 2012 року той працював у СБУ, а у 2022 році, за даними журналістського розслідування Bihus.Info, очолював департамент захисту критичної інфраструктури. У 2021 році Шило став радником Офісу президента.

Ярослав Железяк стверджує, що Шило мав контакти на високому рівні та брав участь у нарадах із президентом Володимиром Зеленським за участю правоохоронців. Железняк також згадав про колишні інтереси Шила в дроновій та криптоіндустрії й припустив, що той міг знати про фінансові операції та зв’язки інших посадовців.

Водночас твердження про те, що Шило нібито дав показання проти конкретних високопосадовців, наразі не підтверджені оприлюдненими матеріалами справи. Железняк окремо зазначив, що не може підтвердити або спростувати повідомлення в Telegram-каналах про можливі свідчення проти колишнього голови СБУ Василя Малюка.

За словами депутата, угода Шила може стати початком нових викриттів, якщо слідство зможе використати отримані свідчення для встановлення інших учасників можливих схем. Чи виправдає угода ці очікування, стане зрозуміло після виконання її умов і подальшого розвитку розслідувань.

У чому обвинувачували Артема Шила

За версією обвинувачення, справа стосувалася кількох епізодів, пов’язаних із закупівлями «Укрзалізниці» та походженням коштів. У межах угоди Шило визнав обставини обвинувачення, про які розповів Железняк.

Перший епізод стосувався закупівлі силових трансформаторів у 2022 році. За версією слідства, через підконтрольних осіб в «Укрзалізниці» забезпечували перемогу потрібних компаній у тендерах. Обладнання придбали в узбецького виробника через болгарського та українського посередників, а його вартість, за даними обвинувачення, подвоїли. Збитки в цьому епізоді оцінювали у 95 млн грн.

Другий епізод стосувався закупівель кабельної продукції. Слідство вважало, що учасники змови отримували відкат у розмірі 7% від закупівель, а завдані збитки перевищили 140 млн грн.

Ще один епізод стосувався 173 млн грн, які, за версією обвинувачення, Шило накопичив за час служби в органах безпеки. За даними слідства, кошти легалізовували, зокрема через придбання елітних квартир у центрі Києва та перекази фізичній особі — підприємцю під виглядом оплати послуг салону краси.

Таким чином, у двох епізодах щодо закупівель йшлося про понад 240 млн грн збитків «Укрзалізниці», а ще один стосувався походження та легалізації 173 млн грн.

Шила затримали 2 квітня 2024 року детективи НАБУ за процесуального керівництва САП. Пізніше він вийшов під заставу в 30 млн грн. За словами Железняка, у серпні 2026 року справа перейшла до судового розгляду.

Загалом через злочинні схеми лідер групи легалізував понад 175 млн грн (у початковій підозрі йшлося про 155 млн грн). Гроші виводилися через підставні фізичні та юридичні особи під виглядом «оплати послуг салонів краси», після чого на підконтрольних осіб купували елітні пентхауси, квартири, будинки та комерційну нерухомість.

У межах розслідування правоохоронці забезпечили накладення арешту на майно та активи фігурантів на загальну суму понад 1,4 млрд грн.

За даними розслідування UA.News, за масштабними схемами розкрадання в «Укрзалізниці» стояв союз політики, спецслужб та підставного бізнесу. Архітекторами корупційної імперії виступили троє осіб:

Артем Шило (ексспівробітник СБУ та екстрадник ОП) — «сірий кардинал» і керівник «бек-офісу», який через важелі в СБУ забезпечував усунення конкурентів;

Віктор Бондар (народний депутат, ексміністр транспорту) — відповідальний за політичне прикриття та роботу підконтрольних компаній (зокрема заводу «Укркабель»);

Володимир Котляр (бізнесмен) — посередник, який відповідав за реєстрацію фіктивних фірм, документальний супровід та розподіл фінансових потоків.

Прибутки розподілялися чітко: 2/3 отримували компанії Котляра, 1/3 — структура Бондаря. Загалом до махінацій залучили щонайменше 16 осіб: посадовців УЗ, юристів, бухгалтерів, а також найближче оточення (наприклад, матір нардепа Галину Бондар, на яку оформлювалася ціла низка профільних підприємств).

Механіка схем: відкат 5–7% та «білоруський» трансформатор

Слідство встановило, що угруповання Бондаря-Котляра працювало на УЗ ще з 2019 року, а восени 2021-го до них приєднався «бек-офіс» Шила. Сторони домовилися: Шило через важелі СБУ гарантує перемоги у тендерах за завищеними на 30–60% цінами, а Бондар сплачує йому відкат у розмірі 5–7% від суми контрактів.

У випадку з трансформаторами залучили фірму-прокладку, контрольовану громадянином Білорусі зі зв'язками в РФ. Вона купувала обладнання в Узбекистані та перепродавала його «Укрзалізниці» з подвійною націнкою. Конкурентів із дешевшою продукцією Шило особисто блокував через лист СБУ про «загрози нацбезпеці» — водночас повністю «не помітивши» російсько-білоруський слід у підконтрольного постачальника.

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