Автогаз подорожчає до 50 грн: прогноз цін на пальне в Україні

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В Україні продовжують зростати ціни на дизельне пальне та автомобільний газ. Оптова вартість дизеля вже сягнула 103–105 грн за літр, тоді як на автозаправних станціях його продають приблизно за 100 грн. Водночас ціни на бензин наразі залишаються стабільними, і підстав для його подорожчання немає.

За словами Сергія Куюна, однією з головних причин подорожчання автомобільного газу стало різке зростання світових цін. Нові партії пального, закуплені за вищою вартістю, вже надходять в Україну та впливають на ціни на внутрішньому ринку.

«На газ різко зросли світові ціни. Відповідно, нові закупівлі за вищими цінами вже надійшли в Україну і почали впливати на вартість пального. Ми прогнозували це ще кілька тижнів тому, адже така ситуація була очевидною», — пояснив експерт.

Ситуація з дизельним пальним, за його оцінкою, залишається складною. Угоди щодо російського та американського дизеля не дали очікуваного результату, тому ціни продовжують триматися на високому рівні.

Куюн зазначив, що на ринку немає надлишкових обсягів дизельного пального, а постачання залишаються напруженими. Ринок збалансований, але відчувається певний дефіцит ресурсу, що підтримує високу вартість.

Директор Консалтингової групи A95 вважає, що найближчим часом дизель може подорожчати ще на кілька гривень за літр.

«Думаю, ціни ще трохи зростатимуть. Наприклад, сьогодні оптова ціна дизеля становить 103–105 грн за літр, тоді як на АЗС його продають приблизно за 100 грн.

Тобто закупівельна вартість вища за роздрібну ціну. Думаю, поступово ціни вирівнюватимуться. Оптова вартість залишається високою, оскільки на ринку немає надлишкових обсягів пального і відчувається певна нестача ресурсу», — зазначив Сергій Куюн.

За його словами, підвищення роздрібних цін уже відбувається поступово: спочатку одна компанія встановила ціну вище 100 грн за літр, згодом до неї приєдналися інші оператори.

Таким чином, водіям варто бути готовими до подальшого подорожчання дизеля, оскільки оптові ціни залишаються вищими за роздрібні.

На думку Сергія Куюна, підстав для подорожчання бензину наразі немає. На цьому сегменті паливного ринку ситуація залишається нормальною: постачання стабільні, а маржинальність — на належному рівні.

«Ні. На ринку бензину ситуація нормальна: постачання є, а маржинальність залишається на належному рівні. Тому, думаю, ціни на бензин будуть стабільними», — наголосив експерт.

Отже, подорожчання дизельного пального та автомобільного газу, за прогнозом фахівця, не повинно автоматично призвести до зростання цін на бензин.

Сергій Куюн озвучив прогноз щодо вартості основних видів пального на найближчий період.

Дизельне пальне: може подорожчати ще на кілька гривень за літр.

Бензин: очікується збереження поточних цін.

Автомобільний газ: може зрости в ціні приблизно до 49–50 грн за літр.

Таким чином, за прогнозом директора Консалтингової групи A95, найближчим часом найбільший ціновий тиск відчуватимуть споживачі дизельного пального та автогазу. Водночас для бензину експерт не прогнозує істотних змін.

Озвучені показники є прогнозом експерта, а фактична вартість пального залежатиме від закупівельних цін, обсягів постачання та ситуації на ринку.

Про те, що відбувається на паливному ринку та чого очікувати водіям до кінця жовтня й у листопаді, розповів директор Консалтингової групи A95 Сергій Куюн.

Станом на 15 жовтня 2026 року кілька найбільших мереж АЗС України змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,34 грн за літр, а дизельного пального - 99,86 грн за літр.

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