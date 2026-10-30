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Український письменник і ветеран війни Артур Дронь, який цьогоріч написав текст Радіодиктанту, зізнався, що сам припустився в ньому двох помилок.

У дописі в Threads він звернувся до учасників щорічної мовної акції та наголосив, що помилки не є найважливішим. Також письменник подякував українцям за те, що вони долучилися до традиції написання Радіодиктанту.

Автор Радіодиктанту зробив дві помилки

"Пост підтримки всім, хто переживає через помилки в диктанті. Я записував із вами власний текст і все одно зробив аж дві. Національна єдність має різні прояви, не переймайтесь", — написав Дронь.

Зокрема, письменник наголосив, що остаточну версію тексту редагували філологи.

"Я надсилаю текст Суспільному, а вони з мовознавцями переконуються у відповідності до норм української мови і виправляють все, що потрібно. Опублікований текст — це не моя вигадка, а мій текст, опрацьований філологами і командою Суспільного", — наголосив ветеран.

Реакція мережі

У коментарях українці тепло відреагували на зізнання Дроня

"Текст настільки пронизливий і з сенсом, що помилки в ньому нічого не змінюють, хоча в себе нарахувала достатньо".

"Наробила 18 помилок, натулила ком, проігнорувала тире. Проте! Текст настільки проникливий, що мені байдуже на помилки. Дякую Вам за текст!"

"Просто всі коли писали, думали не про правильність написання, а про сам текст".

"Оце називається розділити відповідальність із народом".

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