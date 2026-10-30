Автор Радіодиктанту-2026 Артур Дронь зізнався, що сам припустився двох помилок в написанні тексту
Український письменник і ветеран війни Артур Дронь, який цьогоріч написав текст Радіодиктанту, зізнався, що сам припустився в ньому двох помилок.
У дописі в Threads він звернувся до учасників щорічної мовної акції та наголосив, що помилки не є найважливішим. Також письменник подякував українцям за те, що вони долучилися до традиції написання Радіодиктанту.
Автор Радіодиктанту зробив дві помилки
"Пост підтримки всім, хто переживає через помилки в диктанті. Я записував із вами власний текст і все одно зробив аж дві. Національна єдність має різні прояви, не переймайтесь", — написав Дронь.
Зокрема, письменник наголосив, що остаточну версію тексту редагували філологи.
"Я надсилаю текст Суспільному, а вони з мовознавцями переконуються у відповідності до норм української мови і виправляють все, що потрібно. Опублікований текст — це не моя вигадка, а мій текст, опрацьований філологами і командою Суспільного", — наголосив ветеран.
Реакція мережі
У коментарях українці тепло відреагували на зізнання Дроня
- "Текст настільки пронизливий і з сенсом, що помилки в ньому нічого не змінюють, хоча в себе нарахувала достатньо".
- "Наробила 18 помилок, натулила ком, проігнорувала тире. Проте! Текст настільки проникливий, що мені байдуже на помилки. Дякую Вам за текст!"
- "Просто всі коли писали, думали не про правильність написання, а про сам текст".
- "Оце називається розділити відповідальність із народом".