Бабуся загиблого на Донеччині військового відсудила у Міноборони 15 млн грн

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У Львові бабуся загиблого українського військового через суд домоглася призначення одноразової грошової допомоги в розмірі 15 млн грн. Львівський окружний адміністративний суд скасував рішення комісії Міністерства оборони про відмову у виплаті та зобов’язав відомство перерахувати їй кошти.

Як зазначено в судовому рішенні, оприлюдненому в жовтні 2026 року, позов подала бабуся старшого солдата, який загинув у липні 2022 року під час боїв на території Бахмутського району Донецької області. Військовий був сиротою, а бабуся опікувалася ним із 1997 року.

Бабуся солдата звернулася до Стрийського міськрайонного суду Львівщини та отримала необхідне рішення, але після цього комісія відмовила їй у призначенні виплати через загибель онука. Мешканка Львівщини вважає рішення протиправним і звернулася до суду.

Представник відповідача повідомив, що комісія відмовила у призначенні вказаної виплати, бо судове рішення підтвердило лише факт спільного проживання однією сім’єю, проте не встановило факту ведення спільного господарства та наявності взаємних прав та обов’язків, або перебування на утриманні загиблого відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Адвокат позивачки наголошував, що без підтвердження спільного побуту суд законодавчо не мав би права встановити факт проживання саме «однією сім’єю».

Цю справу розглянула суддя Наталія Сидор, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін.

«Онук та бабуся проживали разом, вели спільний побут, бабуся опікувалася онуком після смерті його батьків до його повноліття, а згодом, в силу похилого віку, доглядати за бабусею почав покійний онук, який проживав разом з нею, порався по господарству, купляв продукти харчування, ліки, оплачував комунальні послуги, дбав про добробут у будинку. Отже, цим рішенням підтверджується той факт, що позивачка є членом сім’ї загиблого військовослужбовця», – вказано у рішенні суду.

Суддя повністю задовольнила позов бабусі загиблого військового та зобов’язала Міноборони призначити та нарахувати їй одноразову виплату. Рішення ще можна оскаржити.

Рішення оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2026 року.

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