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Українські банки отримали запит від антикорупціонерів з вимогою розкрити банківську таємницю щодо ймовірно закарпатського митника Юрія Сакалоша, який займає посаду начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста Тиса.

Про це UA.News стало відомо з власних джерел.

Крім Юрія Сакалоша, перевірятимуть також членів його родини: маму, дружину, її батьків та, можливо, сестру дружини з чоловіком. Антикорупційне відомство у зверненні до фінустанов просить надати інформацію про наявність рахунків, номери цих рахунків, залишок коштів на рахунках, проведені через них операції, призначення платежів, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Юрій Сакалош

Що в декларації Сакалоша

При відносно скромній зарплаті в 51 тисячу гривень на місяць після обов’язкових вирахувань, начальник підрозділу у вересні 2025 року придбав автомобіль Mazda CX-9 (2021 року випуску) за 700 000 грн, а в листопаді — 176 м² землю в Ужгороді за неймовірно низькою ціною 25 тисяч гривень. Очевидно, ділянка призначалася для будівництва. Зводити житловий будинок на 134 квадрати Юрій Сакалош починає одразу, у день, коли купив землю — 26 листопада.

Дружина митника Ольга Сакалош займалася підприємницькою діяльністю. Згідно з декларацією, бізнес (зареєстрований за 96.04 КВЕДом «Діяльність із забезпечення фізичного комфорту»), за рік приніс у бюджет родини 400 000 гривень. Але припинив діяльність у червні 2026 року за власним бажанням Ольги. Можливо, необхідність заробляти просто зникла, бо в тому ж році, батько Володимир Шмигель подарував доньці близько $110 тисяч (3 млн. 300 тис. грн).

Пан Володимир депутат Лавриківської сільради у Жовківському районі, фермер, в минулому власник ФГ «ШАРО», але згодом його прізвище з переліку кінцевих бенефеціарів зникло.

Чим володіє подружжя Сакалошів

І знову ж таки офіційні доходи заступника начальника відділу Закарпатської митниці виглядають доволі скромно у порівнянні із придбаним майном та заощадженнями родини Сакалошів.

Окрім квартири на 127,2 кв. м (вартістю 3,18 млн грн) та гаража (25,3 кв. м за 122 тис. грн), записаних на тестя Володимира Шмигеля, у власності родини є квартира площею 51,4 кв. м в Ужгороді (оцінена в 1,3 млн грн), де зареєстрована дружина Ольга Сакалош. Торік у березні подружжя придбало нову квартиру на 56,4 кв. м (вартістю понад 1,25 млн грн), оформили на третю особу, ймовірно, матір митника. Восени Юрій Сакалош придбав земельну ділянку, для будівництва будинку загальною площею 134 кв. м в Ужгороді.

Із транспортних засобів у родини, крім кросовера, ще в наявності мінівен Mercedes-Benz Metris 2018 року випуску (вартістю на момент купівлі в липні 2022 року 174 404 грн — сума, до речі, значно нижча за ринкову). Авто належить дружині. Заощадження подружжя зберігає переважно готівкою. Юрій Сакалош задекларував $30 000 та 15 000 гривень. Його дружина тримає ще $80 000.

Припускаємо, що фінансовий добробут родини навряд чи пояснюється чесною митною зарплатою та невеликим підприємницьким доходом дружини, але остаточний висновок зроблять антикорупційні органи.

Раніше стало відомо, що правоохоронці перевіряють рахунки митника Ігоря Качмара. За версією українських ЗМІ Ігор Качмар найбагатший серед митників. Займаючи посаду начальника відділу аналізу та контролю митної вартості Львівської митниці Качмар задекларував у 2022 році спадщину від батька на понад 67 млн грн.

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