Батьки першокласників ще можуть отримати 5 тисяч гривень від держави

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Батьки дітей, які цього року пішли до першого класу, ще можуть оформити виплату за програмою «Пакунок школяра». Подати заявку можна до 1 листопада.

Держава виплачує 5 тисяч гривень, які можна витратити на канцелярію, книжки, одяг і взуття для дитини.

Оформити допомогу можна онлайн через «Дію» або офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Подати заявку може один із батьків, усиновлювач, опікун чи інший законний представник дитини.

Станом на 8 жовтня вже подали понад 196 тисяч заяв, майже 186 тисяч із них погодили. Готівкою отримати кошти або переказати їх на іншу картку неможливо.

Джерело: Олена Кондратюк / Міністерство соціальної політики

Українські родини вже отримують перші виплати в межах державної програми «Пакунок школяра». На першому етапі реалізації ініціативи держава спрямувала понад 308 млн грн майже 61 тисячі сімей.

Нагадаємо, що до державної програми «Національний кешбек» долучилися Alliance bank та KredoBank. Таким чином загальна кількість банків-партнерів програми зросла до 22.

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