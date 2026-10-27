Батькові померлого прикордонника виплатили 2,27 млн грн замість 15 млн: що вирішив суд

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Батько військовослужбовця Державної прикордонної служби України, який помер від повторного інфаркту під час реабілітації, оскаржив розмір одноразової грошової допомоги. Попри те, що військово-лікарська комісія підтвердила зв’язок смертельного захворювання із захистом Батьківщини, чоловікові призначили 2,27 млн грн замість 15 млн грн.

Позивач вважав, що має право на повну суму допомоги, передбачену для сімей загиблих військовослужбовців під час воєнного стану. Львівський окружний адміністративний суд розглянув справу № 380/6219/26, у якій виникло питання про застосування відповідних норм законодавства та правової позиції Верховного Суду, зміненої у 2026 році.

Як встановив суд, військовослужбовець 1969 року народження проходив службу в Державній прикордонній службі України у званні старшого солдата. Він був мобілізований і служив в одному з мобільних прикордонних загонів.

13 листопада 2024 року чоловік помер під час реабілітації в санаторії у селищі Немирів Яворівського району Львівської області. За даними Львівського обласного бюро судово-медичної експертизи, причиною смерті став повторний інфаркт міокарда.

Матеріали справи містили два важливі документи.

По-перше, акти про нещасний випадок, затверджені 15 грудня 2024 року, підтвердили, що військовослужбовець помер під час виконання обов’язків військової служби. Також було встановлено, що смерть не настала внаслідок правопорушення, перебування у стані сп’яніння, навмисного заподіяння шкоди власному здоров’ю або самогубства.

По-друге, Центральна військово-лікарська комісія Держприкордонслужби у висновку від 30 січня 2025 року № 81 встановила, що захворювання, яке призвело до смерті старшого солдата, пов’язане із захистом Батьківщини.

Отже, сам факт зв’язку смертельного захворювання із захистом України не заперечувався. Спір стосувався того, чи дають ці обставини право на спеціальну одноразову допомогу в розмірі 15 млн грн.

У листопаді 2025 року батько померлого військовослужбовця подав заяву про призначення одноразової грошової допомоги у зв’язку зі смертю сина.

26 січня 2026 року Адміністрація Держприкордонслужби ухвалила рішення № 68 про призначення чоловікові 2 271 000 грн. Суму розрахували як 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених на 1 січня року смерті військовослужбовця.

На виконання цього рішення 16 лютого 2026 року видали відповідний наказ прикордонного загону. Уже 25 лютого кошти надійшли на банківський рахунок батька.

Однак чоловік вважав, що має право на значно більшу суму — 15 млн грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168, яка передбачає спеціальні виплати військовослужбовцям та їхнім сім’ям у період воєнного стану.

20 лютого 2026 року він звернувся із заявою щодо призначення допомоги в розмірі 15 млн грн. У відповідь прикордонний загін повідомив, що виплата здійснюватиметься згідно з уже ухваленим рішенням Адміністрації ДПСУ на підставі Порядку № 975.

Не погодившись із розміром допомоги, чоловік подав адміністративний позов до суду.

Він просив:

визнати протиправними та скасувати рішення Адміністрації Держприкордонслужби й наказ прикордонного загону , якими йому призначили допомогу в розмірі 2 271 000 грн;

зобов’язати відповідачів ухвалити рішення про виплату одноразової грошової допомоги в розмірі не менше ніж 15 млн грн.

Ключовим у спорі стало питання, чи є висновок ВЛК про зв’язок смертельного захворювання із захистом Батьківщини достатньою підставою для призначення саме 15 млн грн, а також як у цій ситуації мають застосовуватися відповідні нормативні акти та правова позиція Верховного Суду.

Сам по собі висновок ВЛК підтверджує зв’язок захворювання із захистом Батьківщини, однак питання про розмір виплати потребує окремої правової оцінки. У наведеній частині матеріалів справи остаточний висновок суду щодо вимог батька не зазначено.

Раніше родині військовослужбовця, який помер від отруєння чадним газом під час виконання бойового завдання, довелося через суд добиватися виплати 15 млн грн. Міністерство оборони відмовило у призначенні допомоги, аргументуючи це тим, що військовий загинув унаслідок нещасного випадку, а не бойового поранення.

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