БЕБ прибрало шість публікацій про Альону Шевцову після її позову: деталі справи

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Бюро економічної безпеки України видалило зі свого офіційного сайту шість публікацій, у яких згадувалася Альона Шевцова. Йдеться про матеріали, оприлюднені у 2025 році в межах кримінального провадження, яке згодом було закрито. Видалення публікацій БЕБ підтвердило у своєму відзиві на позов Шевцової.

Альона Шевцова звернулася до суду з вимогою припинити використання її імені у шести публікаціях БЕБ та вилучити відповідні згадки з матеріалів відомства. Поки справа перебуває на розгляді, стало відомо, що всі шість публікацій зникли з офіційного сайту Бюро. 23 жовтня представник Шевцової окремо перевірив посилання на кожен матеріал. У всіх випадках сайт БЕБ повертав помилку 404 — сторінки за відповідними адресами більше не відкривалися.

Факт видалення публікацій також прямо підтверджений самим БЕБ у відзиві на позовну заяву, сформованому в системі «Електронний суд» 23 жовтня.

Які матеріали прибрало БЕБ

Загалом ідеться про шість публікацій, які Бюро оприлюднило з березня до липня 2025 року. 25 березня БЕБ повідомило про завершення спеціального досудового розслідування та відкриття матеріалів стороні захисту Альони Шевцової. 12 квітня відомство опублікувало матеріал про внесення Шевцової до санкційних списків за рішенням Ради національної безпеки і оборони України.

30 квітня БЕБ повідомило про затримання в Польщі Ірини Циганок, яку у публікації називали спільницею Шевцової у справі про так званий міскодинг. 19 травня з’явився матеріал про повідомлення про підозру колишній працівниці Ibox, яка, за версією слідства, відкривала банківські рахунки без відома клієнтів. 9 червня БЕБ повідомило про викриття працівниці банку, яка, за даними відомства, оформлювала карткові рахунки за підробленими документами. У матеріалі також згадувалася Шевцова.

Останню з шести публікацій БЕБ розмістило 2 липня 2025 року. Вона стосувалася скерування до суду справи про міскодинг на 5 млрд грн та містила згадку про Шевцову. Таким чином, видалені матеріали охоплювали різні етапи розслідування — від повідомлень про спеціальне досудове розслідування та санкції до підозр і скерування справи до суду.

Шевцова звернулася до суду

Провадження за позовом Альони Шевцової до БЕБ відкрив Шевченківський районний суд Києва 6 жовтня 2026 року. Справі присвоєно номер 761/38566/26. Шевцова просить суд визнати використання її імені у шести публікаціях БЕБ таким, що порушує її особисте немайнове право на використання імені, а також зобов’язати відомство припинити таке використання.

Йдеться не лише про текст самих публікацій. Позовні вимоги стосуються також заголовків, підзаголовків, метаданих, тегів, підписів до ілюстрацій та інтернет-адрес сторінок, які містять ім’я та прізвище Шевцової в латинській транслітерації. Окремо позивачка просить стягнути з БЕБ 75 тисяч гривень моральної шкоди — по 12 500 гривень за кожну з шести публікацій. Також вона заявила вимогу про компенсацію судових витрат.

БЕБ підтвердило видалення матеріалів

У своєму відзиві Бюро не заперечує сам факт зникнення публікацій із сайту. Водночас відомство пояснює це тим, що матеріали стосувалися перебігу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000500000071. За позицією БЕБ, після закриття кримінального провадження та набрання відповідною ухвалою законної сили інформаційний привід для публікацій вичерпався.

Саме тому, за версією Бюро, сайт було оновлено, а матеріали, які втратили актуальність, видалено. Таким чином, наразі підтверджено важливий для Шевцової факт: шість публікацій із її ім’ям більше не розміщені на офіційному ресурсі БЕБ, а саме відомство визнає їхнє видалення.

Що відомо на цей момент

Станом на 23 жовтня шість публікацій БЕБ із згадками про Альону Шевцову видалені з офіційного сайту відомства. Саме БЕБ підтвердило цей факт у судовому відзиві.

Суд визнав бездіяльність ДБР неправомірною щодо відмови реєстрації кримінального провадження за заявою Альони Шевцової і змусив розпочати розслідування.

Раніше, недостовірною та наклепницькою визнано інформацію, поширену на порталі kp.ua , де колишню співвласницю «Айбокс Банку» Альону Шевцову звинувачували у створенні багатомільярдних фінансових схем та співпраці з країною-агресором.

Шевченківський районний суд Києва визнав публікації порталу kp.ua недостовірними та зобов'язав редакцію опублікувати спростування.

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