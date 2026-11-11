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БЕБ викрило масштабне виробництво фальсифікованої кави та локшини відомих брендів

UA NEWS 11 Листопада 2026 18:36
БЕБ викрило масштабне виробництво фальсифікованої кави та локшини відомих брендів
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На території Київської та Черкаської областей правоохоронці припинили діяльність підпільних цехів, які тоннами виготовляли сурогатну каву, спеції та локшину під виглядом відомих брендів. 

«Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області задокументували весь ланцюг незаконного бізнесу та виявили під час обшуків промислові потужності з 10 автоматизованими фасувальними лініями», — зазначається у повідомленні. 

Під час спецоперації правоохоронці вилучили понад 1,1 тонни нефасованої кави, понад 165 тисяч пачок підробленої продукції, а також сировину й обладнання на суму, що встановлюється слідством.

Джерело: БЕБ.

У столиці викрили та припинили роботу нелегальної автозаправної станції, яка продавала незаконно виготовлене пальне. 

Також повідомлялося, що більше половини алкоголю в Україні є контрафактним. Через це український бюджет недоотримує близько 25 млрд грн податків і зборів.

 

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