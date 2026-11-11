БЕБ викрило масштабне виробництво фальсифікованої кави та локшини відомих брендів
На території Київської та Черкаської областей правоохоронці припинили діяльність підпільних цехів, які тоннами виготовляли сурогатну каву, спеції та локшину під виглядом відомих брендів.
«Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області задокументували весь ланцюг незаконного бізнесу та виявили під час обшуків промислові потужності з 10 автоматизованими фасувальними лініями», — зазначається у повідомленні.
Під час спецоперації правоохоронці вилучили понад 1,1 тонни нефасованої кави, понад 165 тисяч пачок підробленої продукції, а також сировину й обладнання на суму, що встановлюється слідством.
Джерело: БЕБ.
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