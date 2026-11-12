БЕБ вилучило нелегальної техніки майже на 376 млн грн: 74% — продукція Apple

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За 10 місяців 2026 року детективи Бюро економічної безпеки вилучили з тіньового ринку понад 101,5 тисячі одиниць електроніки.

Близько 75,4 тисячі одиниць, або майже 74% від загальної кількості, становила продукція Apple: iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch та AirPods.

Також вилучали техніку інших брендів, телевізори, монітори, ігрові консолі та побутову електроніку. Для порівняння, за весь 2025 рік вилучили 28,9 тисячі одиниць техніки.

За цей період до суду скерували сім кримінальних проваджень, а до бюджету відшкодували 80,2 млн грн збитків.

У БЕБ пояснюють, що нелегальні продавці завозять техніку з порушеннями митних правил, занижують її вартість і ухиляються від сплати податків.

Джерело: Бюро економічної безпеки

Відома мережа магазинів електроніки «Ябко» відшкодувала до державного бюджету понад 60 млн грн податків у межах кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У Львівській області детективи Бюро економічної безпеки вилучили майже 350 тисяч електронних сигарет з забороненими речовинами.

Бюро економічної безпеки викрило схему ухилення від податків і зборів в особливо великих розмірах при виготовленні та продажу медичного етилового спирту.

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