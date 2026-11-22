У Сваляві на Закарпатті вшанували пам’ять місцевих жителів, які загинули під час сталінських репресій у радянських таборах. У пам’ятних заходах 22 листопада взяли участь віцепрем’єр-міністерка — міністерка культури Тетяна Бережна та міністр культури Угорщини Золтан Тарр. Під час зустрічі сторони також обговорили спільні культурні проєкти, збереження історичної пам’яті та підтримку української й угорської громад.

22 листопада у Свалявському меморіальному парку відбувся захід на вшанування закарпатців, які стали жертвами сталінських репресій. Йдеться про людей, які загинули у Свалявському збірному пункті для інтернованих цивільних осіб і військовополонених, а також в інших таборах ГУЛАГу та ГУПВІ на території Радянського Союзу. У пам’ятних заходах взяла участь віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна. До неї приєдналися міністр соціальних зв’язків та культури Угорщини Золтан Тарр і представники Комітету Меморіального парку.

Під час церемонії Бережна наголосила на важливості збереження свідчень про долі родин, які постраждали від радянських репресій. За її словами, особливу увагу потрібно приділити історіям угорських і німецьких родин Закарпаття, щоб про них знали й пам’ятали наступні покоління. «Наш обов’язок — подбати про свідчення, які зібрали родини, дослідники й громада Сваляви, адже дуже важливо, щоб про долю угорських і німецьких родин Закарпаття знали й пам’ятали. Це частина нашої спільної історії», — сказала Бережна.

Одним із головних моментів заходу стала передача оригіналу постанови Верховної Ради України про визнання злочинами комуністичного тоталітарного режиму масових репресій радянської влади проти цивільного населення Закарпаття у 1944–1946 роках. Документ підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Його передали Золтану Тарру та керівництву Меморіального парку у Сваляві.

Угорський міністр подякував українському парламенту за засудження злочинів комуністичного режиму проти угорців на Закарпатті. Він також підкреслив, що українців та угорців об’єднує спільний досвід пережитих історичних трагедій. «Нас, мешканців Центральної та Східної Європи, набагато сильніше об’єднують спільні страждання і випробування, ніж спільні радощі та успіхи. Вони формують нас і вчать цінувати мир та взаєморозуміння», — зазначив Тарр. Після поминальної церемонії учасники відкрили меморіальні дошки. У заході також взяв участь угорський міністр.

Про що домовилися Україна та Угорщина

Окремою частиною візиту стала двостороння зустріч Тетяни Бережної та Золтана Тарра. До переговорів також долучилися посол України в Угорщині Федір Шандор, представник Міністерства закордонних справ України в Ужгороді Іштван Балог та представники обласної влади. Сторони обговорили, як активізувати співпрацю між Україною та Угорщиною у сфері культури, освіти й гуманітарної політики. Серед можливих напрямів — спільні культурні проєкти, підтримка книговидання та перекладів, а також розвиток українських студій в угорських університетах. Ще одне важливе питання — збереження мовної та культурної ідентичності двох громад: українців в Угорщині та угорців в Україні.

Бережна наголосила, що культурна співпраця може допомогти зміцнити взаємну довіру між суспільствами. Українська сторона зацікавлена в тому, щоб налагодити постійні контакти між культурними установами двох країн і створювати більше спільних проєктів. «Культура — це простір, у якому формується взаємна довіра між суспільствами. Українсько-угорський культурний та освітній діалог триває. Ми зацікавлені в тому, щоб вивести цю співпрацю на системний рівень, розвивати прямі партнерства між культурними інституціями та створювати нові можливості для спільних проєктів», — зазначила міністерка.

Також учасники зустрічі обговорили збереження культурної спадщини. Українська сторона розповіла про роботу Українського фонду культурної спадщини та запросила Угорщину долучитися до його діяльності. Окремо йшлося про спільне дослідження історії, збереження пам’яті про трагічні події минулого та протидію російській дезінформації. Зокрема, сторони звернули увагу на маніпуляції історичними фактами, які використовують для поширення неправдивих тверджень. За підсумками зустрічі Україна та Угорщина висловили зацікавленість у продовженні діалогу й розширенні практичної співпраці в культурній та гуманітарній сферах. Про це повідомило Міністерство культури України.

Міністерство культури України розглядає можливість підтримки кінотеатрів і всієї кіноіндустрії, які зазнають збитків через повномасштабну війну, російські атаки та тривалі повітряні тривоги. Зокрема, йдеться про компенсацію операційних витрат і втрат через скасовані сеанси.

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