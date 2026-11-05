Без ППО захисні споруди не врятують ключові об’єкти інфраструктури – Кличко

0:00 / 0:00

Без систем протиповітряної оборони захисні споруди не зможуть повноцінно уберегти ключові об’єкти інфраструктури від російських атак. За словами Віталія Кличка, для надійного захисту критично важливих об’єктів необхідне поєднання фізичних захисних конструкцій і засобів ППО.

"Скажу головне, про що говорять усі експерти і фахівці. При такій інтенсивності нищівних атак ворога без захисту ключових об’єктів системами ППО відновлення, стабільна робота і взагалі існування цих об’єктів — під великим питанням! Бо коли прилітає одразу кілька ракет чи рій дронів, ніякі захисні споруди з цим не впораються", - зазначив Кличко.

Він наголосив, що Київ функціонує в надзвичайно складних умовах. Міська влада робить все для життєзабезпечення столиці. "Опрацьовуємо різні варіанти розвитку подій, оскільки ворог посилює атаки на енергетику та теплогенерацію, на системи водопостачання", - написав Кличко.

Він нагадав, що ще з весни в столиці працює енергетичний штаб із життєзабезпечення столиці, до нього місто залучило експертів, енергетиків, практиків, науковців. Штаб напрацював можливі заходи для різних сценаріїв ситуації.

Про це в Телеграм заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

Через російські атаки Київ зіткнувся з перебоями світла, води та електротранспорту — Кличко.

Кличко пояснив, чому в Києві досі немає мобільних укриттів.

Кличко заявив, що система водовідведення Києва має резервне живлення.

Читай нас у