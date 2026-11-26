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В Україні діє державна програма безкоштовного забезпечення допоміжними засобами реабілітації, зокрема протезами верхніх і нижніх кінцівок. Скористатися нею можуть не лише військовослужбовці та ветерани, а й цивільні, діти та люди з інвалідністю, які потребують протезування за медичними показаннями.

Хто може отримати протез безкоштовно, як оформити заявку, куди звертатися та чи передбачена компенсація за самостійно придбаний виріб.

Державна програма забезпечення допоміжними засобами реабілітації охоплює людей, які потребують протезування внаслідок бойових дій, захворювань, нещасних випадків та інших обставин.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, право на безоплатне протезування мають:

військовослужбовці, ветерани та працівники правоохоронних органів;

цивільні громадяни, які постраждали внаслідок війни;

люди з інвалідністю, яка не пов’язана з бойовими діями;

діти з інвалідністю;

діти з порушеннями опорно-рухового апарату.

Оформлення протезування можна розпочати ще під час лікування — чекати на завершення процедури встановлення інвалідності не обов’язково.

Державна програма передбачає забезпечення не лише протезами кінцівок, а й широким спектром допоміжних засобів, необхідних для відновлення мобільності, повсякденного функціонування та самообслуговування.

Зокрема, безкоштовно можна отримати:

протези верхніх і нижніх кінцівок;

протези молочної залози;

ортези та ортопедичне взуття;

крісла колісні;

милиці та ходунки;

спеціальні засоби для догляду та самообслуговування.

Для військовослужбовців, які зазнали травм під час виконання завдань з оборони України, також передбачена можливість отримання високофункціональних протезів, зокрема моделей з електронним керуванням.

Для отримання допоміжного засобу реабілітації необхідно підготувати:

паспорт, свідоцтво про народження або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

медичний висновок або інший документ, який підтверджує потребу в протезуванні.

Військовослужбовцям додатково може знадобитися довідка про обставини травми або інший документ, що підтверджує участь у заходах з оборони України.

Висновок про необхідність протезування можна отримати у мультидисциплінарної реабілітаційної команди, експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або військово-лікарської комісії.

Оформити заявку на отримання допоміжного засобу реабілітації можна онлайн або особисто. Звертатися дозволено незалежно від зареєстрованого місця проживання.

Для дистанційного оформлення доступні такі ресурси:

Соціальний портал Мінсоцполітики;

електронний кабінет особи з інвалідністю.

Під час подання заяви через Соціальний портал необхідні відомості можуть автоматично підтягуватися з державних реєстрів, тому додатково завантажувати документи не потрібно.

Якщо заяву подають особисто, звернутися можна до:

центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

органу соціального захисту населення;

територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;

уповноваженого представника органу місцевого самоврядування.

Якщо людина перебуває у лікарні або реабілітаційному закладі, допомогти з оформленням документів може соціальний працівник.

Після подання заяви та отримання відповідного направлення людина має право самостійно обрати протезне підприємство, яке працює за державною програмою.

Процес забезпечення протезом передбачає такі етапи:

Консультація з протезистом. Проведення необхідних замірів. Підбір конструкції та комплектуючих. Виготовлення індивідуального протеза. Примірка, коригування та налаштування виробу. Навчання правильного користування протезом.

Знайти протезне підприємство можна за допомогою спеціального дашборду на сайті Мінсоцполітики.

Фахівці рекомендують за можливості обирати підприємство поблизу місця проживання, оскільки після встановлення протеза може виникнути потреба в додатковому коригуванні, ремонті або технічному обслуговуванні.

Вартість протеза в межах встановлених державою граничних цін покривається бюджетними коштами. Людина не повинна самостійно оплачувати виріб, якщо його вартість не перевищує визначеного державою ліміту та оформлення здійснюється за програмою.

Для військовослужбовців граничні ціни на допоміжні засоби реабілітації можуть бути втричі вищими, ніж для цивільних громадян. Окремі правила фінансування передбачені для протезів підвищеної функціональності.

Державна програма також передбачає можливість безкоштовного ремонту, технічного обслуговування та заміни протезів за визначених умов.

Громадяни, які самостійно придбали призначений їм засіб реабілітації, можуть претендувати на компенсацію його вартості в межах установлених державою граничних сум.

Для цього необхідно подати відповідну заяву та документи, що підтверджують придбання виробу.

За загальним правилом, звернутися за компенсацією можна протягом шести місяців від дати придбання. Під час воєнного стану, а також для військовослужбовців цей строк становить 12 місяців.

Заміна протеза за державною програмою можлива після завершення встановленого строку експлуатації або раніше, якщо є документально підтверджена потреба в заміні.

Водночас право на безкоштовний ремонт мають і люди, які отримали протези за благодійні кошти або кошти місцевих бюджетів. Отже, державна підтримка передбачає не лише первинне забезпечення засобом реабілітації, а й можливість його подальшого обслуговування.

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