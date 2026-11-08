Безугла після стрілянини у Кракові запропонувала відправити українських патрульних на фронт

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Народна депутатка України Мар'яна Безугла запропонувала направляти чинних патрульних поліцейських на військову службу, а на їхні посади призначати військових і ветеранів. Таку ідею вона висловила після стрілянини в польському Кракові, де патрульний Якуб Кулик разом із колегою знешкодив нападника, попри власне поранення.

Депутатка зіставила дії польського патрульного Якуба Кулика, який продовжував зупиняти нападника навіть після поранення, з поведінкою українських правоохоронців під час теракту в Голосіївському районі Києва.

«Дії польського патрульного Якуба Кулика, який разом із колегою знешкодив стрільця в Кракові та, попри поранення, продовжував діяти доти, доки терорист не перестав становити загрозу для людей, різко контрастують із діями наших поліцейських, які тікали від терориста в Голосіївському районі Києва», — написала Безугла.

Нардепка звернула увагу, що Якуб Кулик раніше служив у повітрянодесантній бригаді Збройних сил Польщі. На її думку, саме військовий досвід і відповідна підготовка відіграють важливу роль під час реагування на збройні напади.

Безугла наголосила, що навіть у Польщі, яка не перебуває у стані війни, бойові навички можуть бути необхідними для забезпечення громадської безпеки.

«Патрульними поліцейськими могли б стати військові та ветерани, а чинних патрульних можна було б відправити служити до війська», — запропонувала депутатка.

Окремо народна депутатка розкритикувала ситуацію, за якої, за її словами, десятки тисяч українських патрульних поліцейських за роки повномасштабної війни не здобули бойового досвіду.

Також Безугла згадала бойову бригаду Національної поліції. Вона заявила, що значну частину її особового складу нібито становлять мобілізовані, а не кадрові правоохоронці.

Про це Безугла написала у Facebook.

Чоловік, який відкрив вогонь по перехожих у центрі Кракова, переніс кілька хірургічних втручань. Наразі він перебуває у стабільному, але вкрай критичному стані. Двоє правоохоронців, поранених під час затримання нападника, також перенесли операції, їхній стан стабілізувався. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав поліцейських героями.

Напад стався 7 листопада близько 15:00 на Головній ринковій площі Кракова. Чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля, відкрив вогонь по випадкових перехожих. Після цього він продовжив рух містом, а правоохоронці розпочали переслідування.

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський повідомив, що поліцейські відкрили вогонь у відповідь приблизно через три хвилини після першого повідомлення про стрілянину. Під час перестрілки нападника поранили та затримали, після чого доправили до лікарні.

За офіційними даними, внаслідок нападу загинули шестеро людей – четверо жінок і двоє чоловіків. Ще 15 осіб дістали поранення. Серед загиблих був громадянин Великої Британії.

Польські правоохоронці продовжують розслідування. Слідчі з’ясовують мотиви нападника, перевіряють його можливі зв’язки та обставини підготовки злочину. До роботи залучили Агентство внутрішньої безпеки Польщі та Службу військової контррозвідки.

Нагадаємо, у польському Кракові озброєний чоловік убившістьох людей на головній площі міста. Поліція вистрілила в нього та затримала нападника.

У Кракові, Польща, внаслідок стрілянини на ринковій площізагинули шестеро людей, ще 16 дістали поранення. Прем’єр-міністр Дональд Туск після наради з представниками служб і адміністрації заявив, що в країні 8 та 9 листопада триватиме національна жалоба.

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