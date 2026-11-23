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Мар’яна Безугла звинуватила фотографа видання «Телеграф» Яна Доброносова в публікації 23 листопада згенерованого штучним інтелектом фото Майдану Незалежності після можливої атаки БПЛА.

За її словами, такі публікації шкодять репутації як самого фотографа, так і видання.



Безугла також поставила під сумнів достовірність інших фотографій Доброносова та наголосила, що подібні випадки можуть стати прецедентом.

Джерело: Мар’яна Безугла.

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