Безугла звинуватила Залужного у брехні про звільнення Херсона

Народна депутатка Мар’яна Безугла звинуватила колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у викривленні обставин звільнення Херсона. За її словами, він нібито замовчав роль генерала Євгена Мойсюка в плануванні та координації Херсонського контрнаступу.

Безугла стверджує, що фактично операцією керували інші військові. Водночас генерал Дмитро Ковальчук, якому приписували провідну роль у її проведенні, на той момент перебував в Одесі.

За словами Безуглої, генерал Дмитро Ковальчук під час Херсонського контрнаступу перебував в Одесі, звідки віддавав розпорядження. Водночас, як стверджує нардепка, військові скаржилися на безлад в управлінні та відсутність просування.

Безугла заявила, що зверталася з цього приводу до президента, після чого Ковальчука нібито відсторонили від керівництва операцією, а повноваження передали генералу Олександру Тарнавському. За її словами, польовими командувачами стали генерали Дмитро Драпатий та Андрій Гнатов.

Окремо депутатка наголосила, що Херсонський контрнаступ координував генерал Євген Мойсюк, який на той час був заступником Залужного. Вона стверджує, що головнокомандувач згодом виключив Мойсюка зі списків учасників операції, хоча саме йому раніше доручив її координувати.

«Залужний захищав Ковальчука дуже активно, адже це його «побратим»», – написала Безугла.

Вона також згадала, що після входу українських військ до Херсона Ковальчук приїхав до міста з Одеси. За словами нардепки, генерал прибув із численною охороною та вітав місцевих жителів.

Безугла розкритикувала практику призначень у військовому керівництві, заявивши про кумівство та приховування ролей окремих командувачів. Вона висловила сподівання, що генерал Михайло Драпатий не вдаватиметься до подібних практик.

Зазначимо, наведені твердження є оцінками та версією подій, викладеними Безуглою. У дописі депутатка не навела документів на підтвердження своїх звинувачень. Позиція Валерія Залужного та згаданих генералів щодо цих заяв у наведеному дописі не представлена.

Про це повідомляється з посиланням на її заяву.

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