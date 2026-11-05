Бігус уперше прокоментував погрози нападу після розслідування про U420

Засновник Bihus.Info Денис Бігус відреагував на записи НАБУ у справі «Карфаген», на яких фігуранти обговорювали напад на нього після розслідування про мережу магазинів U420. Журналіст уперше за понад рік після мобілізації записав відео, щоб прокоментувати цю історію. Він зізнався, що найбільше його вразили не самі погрози, а інформація про можливе прикриття фігурантів з боку високопосадовців правоохоронних органів.

Засновник Bihus.Info Денис Бігус 5 листопада опублікував відео, у якому прокоментував матеріали НАБУ у справі «Карфаген». На оприлюднених записах фігуранти обговорювали можливий напад на журналіста після розслідування про мережу магазинів U420. Для Бігуса це перша поява у відео за понад рік після мобілізації. Він розповів, що спочатку навіть не знав, як реагувати на цю інформацію. Ідею записати окремий випуск запропонувала редакція, адже мовчання журналіста на тлі таких подій могло б виглядати дивно.

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Бігус зізнався, що спершу хотів відбутися жартом про те, що його вперше в житті хтось захотів звозити до Домінікани. Але після перегляду повного відео НАБУ вночі вирішив, що ситуація значно серйозніша. «Я хотів відбутись жартом про те, що мене вперше в житті хтось захотів звозити в Домінікану, але прийшло НАБУ і все наламало. Однак нарешті вночі подивився повне відео і, знаєте, проникся», — розповів журналіст.

Він уточнив, що сам епізод із обговоренням нападу на нього не став для нього найбільшою несподіванкою. Бігус пояснив, що від людей, яких вважає бандитами, можна очікувати подібних дій. Водночас окремі деталі розмови його все ж здивували.

Бігуса більше вразило можливе прикриття фігурантів

За словами журналіста, значно сильніше його вразили інші фрагменти записів. Йдеться про розмови, які, на його думку, можуть свідчити про зв’язки фігурантів із високопосадовцями правоохоронних органів. «Чого ти не очікуєш, то це те, що топи по всіх органах тупо працюють на натуральних мурчиків з 90-х», — заявив Бігус. Він також іронічно прокоментував зміст оприлюднених матеріалів. Журналіст звернув увагу не лише на обговорення можливого нападу, а й на те, як учасники розмов, за версією слідства, говорили про можливе прикриття з боку людей, які обіймають високі посади.

Таким чином, для Бігуса ця історія виявилася значно ширшою за особисті погрози. Його найбільше непокоїть можливість того, що люди, причетні до кримінальної діяльності, могли розраховувати на підтримку або захист з боку представників державних органів.

Бігус подякував глядачам за підтримку

Наприкінці відео журналіст звернувся до аудиторії Bihus.Info та подякував глядачам за увагу до роботи редакції. Він припустив, що саме публічність команди та інтерес до її розслідувань могли відіграти важливу роль у цій ситуації. «Дякую, що дивитесь. Це і приємно, і захист, і, як бачимо, інколи прям життя рятує», — сказав Бігус.

Він завершив звернення ще одним жартом про Домінікану, натякнувши, що без уваги аудиторії наслідки могли бути значно гіршими. «Якби не дивились, лежав би зараз десь на пляжі в Домінікані. Ні, ну прикопаний на пару метрів, але все ж», — пожартував журналіст.

Нагадаємо, у матеріалах НАБУ у справі «Карфаген» фігуранти обговорювали можливий напад на Дениса Бігуса після розслідування Bihus.Info про мережу магазинів U420. Записи стали частиною публічного обговорення справи, у якій правоохоронці перевіряють можливі зв’язки фігурантів із представниками державних органів. Самі розмови та озвучені в них плани є матеріалами слідства, а не доказом того, що напад фактично відбувся. Про це Бігус розповів у відео на каналі Bihus.Info 5 листопада.

У середу, 4 листопада, Національне антикорупційне бюро України оприлюднило записи розмов фігурантів справи U420, під час яких вони обговорювали можливість фізичної розправи над журналістами, які висвітлювали діяльність мережі магазинів. Зокрема, йшлося про напад із використанням кислоти на журналіста Дениса Бігуса через матеріал про наркошопи U420.

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