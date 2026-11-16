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Поліцейські екіпажу «Білі Янголи» вивезли з прифронтової Слов’янської громади Донецької області дві родини у складі 12 людей, зокрема шістьох дітей, а також їхніх домашніх тварин.

«Оголошена примусова евакуація родин із дітьми, тому треба виїжджати. Дитина вже навіть не виходить гуляти на вулицю – це вже не дитинство», — розповіла мати однієї з родин, тоді як іншу багатодітну сім'ю з п'ятьма дітьми правоохоронці виводили із села Суханівка пішки під прикриттям зброї через постійну загрозу атак російських безпілотників, збивши дорогою ворожий дрон «Молнія».

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Джерело: Національна поліція України.

У Донецькій області розширили зону обов’язкової примусової евакуації дітей з окремих територій Краматорська.

Від початку 2026 року з Краматорської громади Донецької області виїхали близько 55,6 тисячі людей, серед них понад 4 тисячі дітей. Станом на 10 листопада у громаді залишалися понад 20 тисяч цивільних жителів, зокрема 334 дитини.

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