Біля Чорнобиля помітили табун рідкісних коней Пржевальського

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Поблизу Чорнобиля дослідник зафіксував щонайменше вісім рідкісних коней. Тварини потрапили в об’єктив під час спостережень за дикою природою.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували табун рідкісних коней Пржевальського.

Про це розповіли у заповіднику та оприлюднили відповідні фото. На них можна побачити щонайменше 8 коней на пожовклій траві. За тваринами, що потрапили в об’єктив дослідника Олександра Музиченка, – осінній ліс.

«Серед пожовклих трав, під тихим осіннім небом коні Пржевальського живуть у власному ритмі. Пасуться, прогулюються, тримаються гуртом і неквапливо досліджують знайомі простори. Тут осінь - не привід сумувати за літом, а ще одна пора дикого життя, у якому все відбувається так, як велить природа», — йдеться у повідомленні.

Джерело: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

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