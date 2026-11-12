Біля Гостомельського мосту хочуть встановити меморіал на честь загиблих саперів

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Мешканка села Горенка Гостомельської територіальної громади Тетяна Лавріна ініціювала встановлення меморіального знака на честь українських військовослужбовців Захара Квасного та Романа Шиманського. Обидва захисники загинули 25 лютого 2022 року після виконання бойового завдання з підриву Гостомельського мосту, яке мало зупинити просування російських військ у напрямку Києва.

Ініціативу пропонують реалізувати безпосередньо біля відновленого Гостомельського мосту — на місці подій, які стали одним із важливих епізодів оборони столиці на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як зазначає авторка звернення, питання вшанування загиблих захисників почали обговорювати мешканці Гостомельської громади, зокрема села Горенка, після публікацій журналістів Kyiv Post та допису Юрія Бутусова.

У матеріалах звернули увагу на те, що біля відновленого мосту досі немає меморіального позначення, яке розповідало б про його підрив у лютому 2022 року та називало імена військовослужбовців, які загинули під час виконання бойового завдання.

«Переконана, що відновлення мосту не повинно означати втрати пам’яті про ціну, яку було сплачено за захист нашої столиці. Міст є не лише об’єктом транспортної інфраструктури: це місце реальної історичної події, важливої для Гостомельської Громади, Київщини та всієї України. Меморіальний знак дозволить мешканцям, подорожнім і наступним поколінням дізнаватися, чому саме тут у лютому 2022 року було зруйновано міст, і вшанувати конкретних людей, які виконали бойовий обов’язок ціною власного життя», — йдеться у заяві.

Захар Квасний та Роман Шиманський служили в інженерно-саперному підрозділі 70-го окремого полку Командування Сил підтримки ЗСУ.

25 лютого 2022 року військовослужбовці виконали завдання з підриву Гостомельського мосту, щоб перешкодити просуванню російської військової техніки до столиці. Після виконання завдання обидва захисники загинули.

Захару Квасному було 22 роки, а Роману Шиманському — 37.

6 листопада 2026 року Президент України посмертно присвоїв обом військовослужбовцям звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка». Відповідні рішення закріплені указами № 1092/2026 та № 1093/2026.

У своєму зверненні Тетяна Лавріна просить підтримати встановлення меморіального знака в доступному та безпечному місці безпосередньо біля Гостомельського мосту.

Також вона пропонує залучити до розробки концепції родини загиблих військових, представників їхнього підрозділу та місцевих жителів.

За задумом ініціаторки, на меморіалі мають бути зазначені повні імена захисників, дата й обставини їхнього подвигу, а також інформація про присвоєння їм звання Героїв України. Додатково пропонується розмістити QR-код із перевіреною історичною довідкою.

Окремо у зверненні порушується питання фінансування виготовлення та встановлення знака, визначення відповідальних за реалізацію ініціативи й подальше утримання меморіалу.

Тетяна Лавріна пропонує відкрити пам’ятний знак до 25 лютого 2027 року — п’ятої річниці загибелі Захара Квасного та Романа Шиманського.

Про це свідчить відповідна заява.

Нагадаємо, у Оболонському районі Києва сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій вилучили бойову частину та безпечні залишки балістичної ракети, виявлені на місці одного з російських ударів.

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