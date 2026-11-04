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Поблизу української антарктичної станції «Академік Вернадський» полярники виявили перші яйця пінгвінів у новому сезоні розмноження. Наразі дослідники нарахували 14 яєць, однак найближчим часом їхня кількість значно зросте й може сягнути кількох тисяч.

За підрахунками українських біологів, на острові Галіндез якраз мала початися кладка яєць, адже спарювання субантарктичні пінгвіни почали ще наприкінці вересня. Через це вся команда під час прогулянок чи інших занять цікавилася вмістом гнізд понад восьми тисяч птахів.

"Вченим важливо фіксувати саме точну дату появи першого яйця, бо за цим відстежують зміни за роками та вплив зовнішніх умов, зокрема зміни клімату", – пояснили в НАНЦ.

Зрештою 2 листопада лікарка експедиції Єлизавета Підгаєцька помітила перше яйце. Гніздо з майбутнім пінгвінячим поповненням виявили на скелі біля геокосмічної лабораторії. У цьому ж місці перше яйце знаходили і в два попередні роки.

"Я підходила до всіх групок пінгвінів та поволі заглядала. І тут на одному з гнізд птах піднявся, під ним промайнуло щось світле. Спершу подумала, що то просто лапка. Але потім сфоткала, наблизила – виявилося яйце!", – розповіла Єлизавета.

Вчені припускають, що птахи не дарма облюбували скелю біля ДНЧ-будиночка – це одна з найвищих точок для гніздування. Саме через це сніг там сходить відносно рано, а околиці стають придатними для виведення пташенят.

"Нині біологи 31-ї експедиції нарахували вже 14 яєць в різних частинах острова. Загалом, зважаючи на кількість пінгвінів, їх тут очікується кілька тисяч", – додали полярники.

Зазвичай у гнізді з'являється два, а дещо рідше – три яйця. Своєю формою та розміром вони нагадують гусячі, але мають сірувато-зелений відтінок. Самець і самка пінгвінів висиджують яйця почергово, змінюючись для полювання в океані.

"Торік шлюбний сезон пінгвінів біля "Вернадського" закінчився з рекордною кількістю – майже 11 тисяч птахів. Скільки буде цього разу – обов'язково розкажемо. А поки чекаємо на малюків: вони мають з'явитися на світ трохи більше, ніж за місяць", – написали вчені.

У Національному антарктичному науковому центрі поділилися знімками, як пернаті батьки дбайливо висиджують майбутніх малят на гніздах із камінців.

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