Біля Ужгорода знову загорілося найбільше сміттєзвалище Закарпаття

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На Ужгородщині знову виникла пожежа на території найбільшого в регіоні полігону твердих побутових відходів. Рятувальники працюють над ліквідацією займання, однак через сильні пориви вітру полум’я поширюється, а масштаби пожежі збільшуються.

"Сьогодні, 30 жовтня, о 07:11 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання сміття на території полігону твердих побутових відходів у селі Барвінок Ужгородського району. Спочатку площа займання становила близько 100 кв. м. Через сильні пориви вітру вогонь швидко поширювався, і площа пожежі збільшилася до 500 кв. м", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, спочатку на місце події прибули рятувальники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Ужгорода. Згодом через поширення пожежі додатково було залучено підрозділи з 4-ї та 6-ї державних пожежно-рятувальних частин міст Ужгород та Чоп, автомобіль штабний, а також дві водовозки від комунального підприємства.

Загалом на місці працюють 27 чоловік та 10 одиниць техніки.

Про це повідомили у Фейсбуці Управління ДСНС в Закарпатській області.

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