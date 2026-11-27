У Німеччині 68% громадян підтримують збереження або збільшення військової допомоги Україні з боку європейських країн. Скоротити її хочуть 29% опитаних. Про це свідчать результати опитування ZDF-Politbarometer, оприлюднені у п’ятницю, 27 листопада 2026 року.

Згідно з дослідженням, 37% німців вважають нинішній рівень військової підтримки України з боку Європи достатнім. Ще 31% виступають за те, щоб європейські країни надавали Україні більше військової допомоги. Натомість 29% респондентів хотіли б скоротити її.

Порівняно з кінцем жовтня підтримка нинішнього рівня допомоги зросла. Тоді такий варіант вважали правильним 33% опитаних, а тепер — 37%. Частка тих, хто виступає за посилення підтримки, майже не змінилася: 30% у жовтні проти 31% у листопаді. Водночас кількість прихильників скорочення допомоги зменшилася з 32% до 29%. Важливо, що в цьому дослідженні запитували саме про військову підтримку України з боку європейських країн загалом, а не лише про допомогу від Німеччини.

Майже половина німців побоюється нападу Росії на країни НАТО

Опитування також показало, що 49% громадян Німеччини вважають можливим напад Росії на східні країни НАТО. Серед них — Польща, Естонія, Латвія та Литва. Наприкінці жовтня такої думки дотримувалися 46% респондентів. Не очікують нападу на східні країни Альянсу 45% опитаних. Місяць тому таких було трохи більше — 48%.

Загалом 64% учасників дослідження вважають загрозу з боку Росії для самої Німеччини великою або дуже великою. З них 25% назвали її дуже великою, ще 39% — великою. Водночас 23% оцінюють загрозу як не надто значну, а 11% взагалі не вбачають небезпеки.

Погляди на це питання відрізняються залежно від політичних уподобань. Більшість прихильників майже всіх німецьких партій вважають Росію загрозою. Винятком стали виборці ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН). Серед них лише 23% оцінюють російську загрозу як велику або дуже велику. Натомість 75% вважають її незначною або взагалі не бачать небезпеки.

Чи задоволені німці зміцненням власної оборони

Дослідники також запитали громадян, як вони оцінюють зусилля Німеччини зі зміцнення обороноздатності на тлі загрози з боку Росії. 41% опитаних вважають, що країна робить достатньо. Ще 31% переконані, що зусиль замало. Водночас 19% назвали заходи надмірними.

Що відомо про опитування

Дослідження провела німецька дослідницька група Forschungsgruppe Wahlen для ZDF. Опитування тривало з 24 до 26 листопада 2026 року. У ньому взяли участь 1245 випадково відібраних громадян Німеччини, які мають право голосу. Респондентів опитували телефоном та онлайн. Дослідження є репрезентативним для німецького населення, яке має право голосувати. Статистична похибка становить приблизно 2–3 відсоткові пункти.

Водночас результати іншого дослідження, The Berlin Pulse 2026/2027, оприлюдненого раніше, показали іншу картину: 53% німців виступили проти подальшої військової підтримки України, а 46% — за неї. Це опитування проводили на замовлення Фонду Кербера. Однак результати двох досліджень не варто прямо порівнювати: вони стосувалися різних формулювань запитань і умов підтримки.

Таким чином, нове опитування ZDF показує, що більшість німців не хочуть скорочення військової допомоги Україні з боку Європи. При цьому майже дві третини респондентів вважають Росію великою або дуже великою загрозою для Німеччини. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

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