Більшість українців не вірять у завершення війни до другої половини 2027 року — КМІС

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Понад половина українців — 56% — вважають, що війна не завершиться раніше другої половини 2027 року. Водночас 62% опитаних заявили, що готові витримувати війну стільки, скільки буде необхідно.

Коли українці очікують завершення війни

За результатами дослідження, лише 10% респондентів вважають, що війна завершиться до кінця 2026 року.

Ще 13% очікують її завершення в першій половині 2027 року.

Натомість 56% опитаних прогнозують, що бойові дії триватимуть до другої половини 2027 року або довше. Ще 21% не змогли визначитися з відповіддю.

У КМІС зазначають, що такі результати свідчать про переважання серед українців очікувань тривалої війни.

62% українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно

Попри очікування затяжної війни, більшість опитаних декларують готовність витримувати її без визначеного часового обмеження.

Зокрема, 62% респондентів відповіли, що готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.

Ще 4% назвали прийнятним терміном один рік, а 21% – від кількох місяців до пів року. Не визначилися з відповіддю 13%.

Соціологи також порівняли результати опитувань, проведених у різні дні жовтня.

Серед респондентів, опитаних 8–9 жовтня, готовність терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, висловили 60%. Серед опитаних 10–16 жовтня цей показник становив 63%.

Різниця перебуває в межах статистичної похибки.

"Ми також не бачимо, щоб на цей момент кампанія тиску призвела до деморалізації", – наголосили в КМІС.

Окремо соціологи звернули увагу на настрої жителів Києва. За їхніми даними, попри тиск на мешканців столиці, переважна більшість киян залишаються готовими терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Порівняно із серединою вересня цей показник суттєво не змінився.

92% українців вважають російські удари спробою примусити Україну до капітуляції

Під час дослідження респондентів також запитали про мету російських ударів по економічних об'єктах України.

Абсолютна більшість – 92% – вважають, що Росія намагається знищити українську економіку та зробити життя населення нестерпним, щоб примусити Україну до капітуляції.

Іншої позиції дотримуються 5% опитаних.

Зокрема, 3% вважають, що Росія нібито завдає ударів у відповідь на українські атаки по її економічних об'єктах.

Ще 2% переконані, що російські війська атакують лише об'єкти, пов'язані з армією, і не мають на меті руйнування української економіки.

Як проводили опитування

Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" із 8 до 16 жовтня 2026 року.

Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1031 повнолітнього громадянина України, який проживає на підконтрольній українському уряду території.

До вибірки не включали жителів тимчасово окупованих територій та громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Водночас серед опитаних були внутрішньо переміщені особи.

За звичайних обставин максимальна статистична похибка для показників, близьких до 50%, не перевищує 4%. Соціологи зауважують, що під час війни можливі додаткові систематичні відхилення, однак вважають результати достатньо репрезентативними для аналізу суспільних настроїв.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 8–16 жовтня 2026 року.



Незмінна кількість українців відмовляється здавати Донбас в обмін на гарантії безпеки, — опитування.

Понад половина українців вважають, що Володимир Зеленський має обмежитися одним терміном і не висуватися на наступних президентських виборах. Такі результати наводить Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Для значної частини українців, які працюють у Польщі, країна поступово перестає бути лише місцем тимчасового працевлаштування. Все більше українських мігрантів розглядають Польщу як країну для тривалого або постійного проживання.

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