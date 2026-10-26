BIT-2026: сучасні ІТ-рішення для бізнесу та територіальних громад!

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22 жовтня у Вінниці відбувся міжнародний форум BIT-2026: Around DC. Around AI. Around Cyber Security. Around Cloud. Around IP, який об’єднав ІТ-фахівців міста та представників територіальних громад Вінницької області.

Захід пройшов у гібридному форматі офлайн+онлайн, що дало змогу долучитися до обговорення актуальних технологічних рішень широкому колу учасників.

У межах форуму представники провідних світових виробників і технологічних компаній презентували сучасні рішення у сферах кібербезпеки, захисту даних, серверної інфраструктури, хмарних технологій, цифрової взаємодії та штучного інтелекту.

Програма форуму охопила такі теми:

«Інтерактивні захищені рішення в умовах сьогодення та з думкою про майбутнє», Денис Онікієнко, менеджер із розвитку бізнесу Prestigio Solutions в Україні, АСБІС-Україна.

«Захист вашого бізнесу від ризиків безпеки, пов’язаних із друком» , Сергій Алекумов, директор Postyle Systems, Gold-партнер Canon.

«Logitech for Business: рішення для відеоконференцзв’язку та персонального простору», Артем Баблюк, менеджер із розвитку бізнесу, АСБІС-Україна.

«Як захистити бізнес від внутрішніх ризиків: захист доступів та конфіденційних даних» (частини 1 та 2), Нікіта Веселков, керівник відділу технічного супроводу проєктів, ADEON, та Рубен Кандалян, провідний спеціаліст із партнерства та ліцензування продуктів Safetica, ADEON.

«QNAP», більше ніж сховище: надійність, масштабованість, інновації», Євген Глобенко, менеджер із продажів лінійки продуктів VAD (PLSM VAD UA), АСБІС-Україна.

«Оновлені сімейства процесорів Intel Xeon 6-го покоління та мережевих адаптерів Intel», Володимир Шило, сертифікований тренер і консультант із серверних технологій, АСБІС-Україна.

«Сервери GIGABYTE: переваги та можливості», Євген Глобенко, менеджер із продажів лінійки продуктів VAD (PLSM VAD UA), АСБІС-Україна.

«Досвід фахівців ESET: як захиститися від зовнішніх і внутрішніх загроз», Роман Заруцький, провідний технічний спеціаліст ESET в Україні.

Окрім виступів і презентацій, учасники форуму мали можливість поспілкуватися з партнерами та ознайомитися з технологічними рішеннями в експозиційній зоні. Це стало нагодою обмінятися досвідом, обговорити актуальні виклики цифровізації та знайти нові можливості для співпраці.

Дякуємо партнерам форуму за участь, експертність і підтримку: Prestigio Solutions, ONERugged, АСБІС-Україна, QNAP, GIGABYTE, Logitech, Intel, ESET, Safetica, Excalibur та Xopero.

Окрема подяка нашим захисникам і силам протиповітряної оборони України за можливість працювати, розвивати технологічну галузь, зустрічатися з колегами та проводити професійні заходи.

Разом працюємо заради розвитку цифрової України!

Сайт заходу: https://forum.ciseventsgroup.com/ua/vinnytsya-2026.html

Запис на каналі: https://www.youtube.com/watch?v=uJRga6dMwGo

Фотозвіт: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ICTForums&set=a.1424870316507537

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