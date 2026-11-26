У 2026 році умови ведення бізнесу погіршилися у трьох із чотирьох досліджуваних регіонів України. Найнижчі оцінки підприємці поставили Харкову, Дніпру та Одесі. Водночас Львів зберіг відносно стабільні позиції. Головною проблемою компаній у всіх регіонах залишається дефіцит працівників.

За підсумками опитування, найвищий індекс бізнес-клімату зафіксували у Львові — 2,69 бала проти 2,64 бала у 2025 році.

В інших містах показники знизилися. Зокрема, у Дніпрі індекс упав із 2,44 до 1,8 бала, в Одесі — з 2,39 до 1,88 бала, а в Харкові — з 1,92 до 1,78 бала.

Таким чином, найбільше погіршення оцінок відбулося у Дніпрі та Одесі. Львів залишається єдиним із досліджуваних регіонів, де підприємці переважно характеризують умови ведення бізнесу як задовільні.

Нестача працівників стала спільним викликом для підприємств у всіх чотирьох регіонах. Найгостріше цю проблему відчувають на Дніпропетровщині: про дефіцит кадрів повідомили 100% опитаних компаній.

У Харкові нестачу працівників відзначили 93% підприємств, в Одесі — 88%, у Львові — 86%.

Підприємці пов’язують кадровий дефіцит, зокрема, з мобілізацією та виїздом фахівців за кордон. Ситуацію також ускладнюють труднощі з бронюванням військовозобов’язаних працівників.

Серед інших поширених перешкод для бізнесу — зниження купівельної спроможності населення, перебої з електропостачанням, логістичні проблеми та воєнні ризики.

На Дніпропетровщині половина опитаних компаній назвала умови ведення бізнесу дуже складними, ще 20% — складними. Попри це всі підприємства, які взяли участь в опитуванні, продовжують працювати. Однак лише 30% зберігають повні обсяги діяльності.

Крім нестачі кадрів, 70% респондентів у регіоні скаржаться на труднощі з бронюванням співробітників і логістикою.

В Одесі частка підприємців, які вважають умови роботи складними або дуже складними, за рік зросла з 61% до 83%. При цьому 58% компаній продовжують працювати в повному обсязі, а решта повідомляють про скорочення діяльності.

Серед основних проблем одеського бізнесу, окрім дефіциту працівників, — логістичні труднощі (67%), втрата активів через окупацію та руйнування (46%), а також перебої з електропостачанням і висока вартість електроенергії (33%).

У Харкові 79% опитаних підприємців оцінюють умови ведення бізнесу як складні або дуже складні. Водночас частка компаній, які працюють у повному обсязі, за рік зросла з 21% до 36%. Решта 64% повідомили про скорочення діяльності.

Крім кадрового дефіциту, найбільше харківським підприємствам заважають зниження купівельної спроможності населення та проблеми з електропостачанням — на кожен із цих чинників вказали по 57% респондентів.

На заході України ситуація залишається відносно стабільною. 56% опитаних підприємців оцінюють умови ведення бізнесу як задовільні, ще 8% — як легкі. Складними або дуже складними їх вважають 36% компаній.

У повному обсязі працюють 53% респондентів, тоді як 47% повідомили про певне скорочення діяльності.

Серед переваг регіону підприємці відзначають відносну безпеку, близькість до кордону з Європейським Союзом, вигідне логістичне розташування та налагоджену співпрацю з місцевою владою.

Водночас навіть у західному регіоні кадровий дефіцит залишається найгострішою проблемою — про нього повідомили 86% опитаних компаній.

Пріоритети підприємців відрізняються залежно від регіону.

На Дніпропетровщині 90% опитаних компаній очікують на податкові та тарифні пільги, а 80% — на доступне страхування воєнних ризиків.

У Харкові податкові й тарифні пільги вважають необхідними 86% респондентів, а відновлення та збереження інфраструктури — 71%.

Для одеських підприємців найважливішими залишаються відновлення інфраструктури (83%) і страхування воєнних ризиків (67%).

На заході України бізнес найбільше зацікавлений в удосконаленні процедури бронювання працівників — про це заявили 56% опитаних. Також підприємці очікують на зменшення тиску з боку контролюючих органів (53%) та страхування воєнних ризиків (50%).

Опитування Європейської Бізнес Асоціації тривало з 28 липня до 23 жовтня 2026 року. У ньому взяли участь представники 84 компаній із чотирьох регіональних офісів Асоціації, які охоплюють 12 областей України.

Про це свідчать результати дослідження Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Нагадаємо, уряд продовжив до 4 червня 2027 року включно перехідний період для бізнесу щодо виконання вимог захисту працівників і відвідувачів під час жовтого рівня повітряної загрози, повідомило Міністерство економіки України.

Раніше у Верховній Раді пропонували переглянути рішення Кабінету міністрів, яке забороняє роботу бізнесу під час повітряної тривоги жовтого рівня за відсутності укриттів. Відповідну рекомендацію надали в парламентському комітеті, згодом за неї проголосували у залі.

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