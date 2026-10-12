Бізнесу варто готуватися до змін у бронюванні до 20 жовтня

Кабінет Міністрів готує зміни до правил бронювання військовозобов’язаних працівників. Серед пропозицій — зменшити кількість людей, яких зможуть бронювати підприємства оборонної та енергетичної галузей, а також комунальні служби. Остаточного рішення ще немає, але бізнесу радять до 20 жовтня перевірити документи й підготувати аргументи на користь збереження статусу критично важливого підприємства.

Кабінет Міністрів України розробляє проєкт змін до постанови, яка регулює бронювання військовозобов’язаних під час мобілізації та воєнного стану. Про можливі нововведення повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За оприлюдненою ним інформацією, уряд розглядає кілька змін. Вони можуть вплинути на те, скільки працівників підприємства зможуть отримати бронювання. Зокрема, пропонують переглянути ліміти для окремих галузей:

Оборонна промисловість та енергетика. Частку працівників, яких можна бронювати, пропонують зменшити зі 100% до 85%.

Комунальні підприємства. Для підприємств теплопостачання, водоканалів і сфери поводження з відходами ліміт можуть скоротити із 75% до 60%.

Якщо ці пропозиції затвердять, підприємства зможуть бронювати меншу частину своїх працівників, ніж раніше. Це може створити додаткові труднощі для компаній, яким важливо зберігати достатню кількість фахівців для безперервної роботи.

Як можуть рахувати кількість працівників

Ще одна пропозиція стосується розрахунку ліміту бронювання. Уряд розглядає можливість не враховувати в загальній кількості працівників тих, хто вже має іншу законну підставу для відстрочки від мобілізації. Ідеться, зокрема, про окремі категорії студентів, людей, які здійснюють догляд, та батьків трьох дітей. Через це підприємства можуть отримати менший ліміт для бронювання, навіть якщо загальна кількість працівників не змінилася.

Наприклад, на підприємстві працюють 100 людей, але 20 із них уже мають законну відстрочку. Якщо для компанії встановлено ліміт у 50%, за запропонованою схемою бронювати можна буде 50% від решти 80 працівників — тобто 40 людей, а не 50. Це лише приклад того, як може працювати запропонований підхід. Остаточний порядок розрахунку залежатиме від затвердженого тексту змін.

Хто контролюватиме статус критично важливих підприємств

У проєкті також пропонують змінити склад Координаційного центру при Кабінеті Міністрів. До нього мають увійти представники Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки та Національної поліції. Центр може відігравати важливу роль у визначенні того, які підприємства отримають статус критично важливих і зможуть бронювати працівників. Його рекомендація, за оприлюдненою інформацією, буде потрібна для отримання такого статусу або встановлення ліміту бронювання понад 50%.

Крім того, центр зможе рекомендувати скасування статусу критично важливого підприємства, якщо для цього будуть підстави. Водночас залишається відкритим питання щодо працівників, яких уже забронювали за чинними правилами. За словами Железняка, у проєкті поки немає чітких положень про те, що робити з бронюваннями, які перевищуватимуть нові ліміти в разі їх затвердження. Тому підприємствам варто дочекатися остаточного тексту документа, перш ніж робити висновки про долю вже оформлених відстрочок.

Що підприємствам варто зробити до 20 жовтня

Попри те, що нові правила ще не затверджені, бізнесу радять не відкладати підготовку. До 20 жовтня підприємствам рекомендують перевірити свої дані та з’ясувати, чи відповідають вони вимогам для збереження статусу критично важливих. Насамперед варто зробити три речі.

Перевірити кількість працівників і можливий ліміт бронювання.

Підприємствам варто підрахувати, скільки людей уже мають інші законні підстави для відстрочки. Це допоможе оцінити, як запропоновані зміни можуть вплинути на кількість працівників, яких компанія зможе забронювати.

Також варто заздалегідь визначити, які посади й фахівці є критично важливими для роботи підприємства.

Підготувати документи, які підтверджують важливість компанії.

Бізнесу рекомендують зібрати інформацію про свою діяльність і внесок в економіку. Серед можливих аргументів — участь в оборонних контрактах, частка на ринку, обсяг сплачених податків, валютна виручка та рівень заробітних плат.

Такі дані можуть знадобитися під час підтвердження статусу критично важливого підприємства. Важливо, щоб інформація була актуальною, а документи — належно оформленими.

Звернутися до профільного міністерства або обласної військової адміністрації.

Підприємствам радять з’ясувати, як можуть змінитися галузеві критерії та які документи знадобляться для підтвердження статусу. Якщо компанія має аргументи на користь збереження чинних умов бронювання, їх варто завчасно подати відповідальному органу.

Водночас дата 20 жовтня в наведених рекомендаціях є строком для підготовки та подання пропозицій. Її не слід сприймати як підтверджену дату набуття чинності новими правилами бронювання.

Чи доведеться підприємствам скорочувати кількість заброньованих

Якщо уряд затвердить запропоновані зміни, частина підприємств зможе бронювати менше працівників. Найбільше це може вплинути на компанії, для яких пропонують знизити ліміти, а також на підприємства, де кількість працівників з іншими підставами для відстрочки суттєво впливає на розрахунок. Однак наразі йдеться саме про проєкт змін. Остаточні ліміти, порядок розрахунку та правила для вже оформлених бронювань залежатимуть від рішення уряду.

Тому підприємствам варто перевірити свої документи й оцінити можливі ризики вже зараз, але не скасовувати чинні бронювання та не робити остаточних висновків до появи затверджених правил. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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