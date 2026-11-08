Блогер Беспалов розкрив імена фіналісток 15-го сезону Холостяка з В’ячеславом Кравцовим

0:00 / 0:00

Український блогер Богдан Беспалов назвав імена учасниць, які, за його інформацією, дійдуть до фіналу 15-го сезону романтичного реаліті-шоу «Холостяк» у 2026 році. Він також розповів, хто нібито стане переможницею проєкту з баскетболістом В’ячеславом Кравцовим.

За словами Беспалова, у фіналі опиняться 32-річна маркетологиня Тетяна Бевз та 35-річна психологиня Любов Конате. Саме остання, як стверджує блогер, зрештою отримає перемогу.

«Любочка у нас у фіналі разом із Танею Бевз, яка не виграє проект. Вона постійно влаштовуватиме драми, бо ще та drama queen. А найсумніше й водночас найсмішніше в цій історії те, що попереду нас чекають її істерики, сльози та скандали. Усе тому, що вона по-справжньому закохалася в Кравцова, а він просто сміявся з усієї цієї ситуації», – заявив Беспалов.

Водночас блогер спростував чутки про те, що баскетболіст В’ячеслав Кравцов нібито не обрав жодну з фіналісток.

Беспалов також висловив припущення, що Любов Конате могла прийти на проєкт за попередньою домовленістю безпосередньо з В’ячеславом Кравцовим. За його словами, йдеться не про домовленість із телеканалом, а про особисті стосунки між учасницею та головним героєм, які нібито знайомі вже тривалий час.

«Не з телеканалом, а саме з ним, оскільки вони давно добре знайомі. Він розумів, що потрібно вибрати переможницю, з якою можна буде засвітитися в медіапросторі. У підсумку кожен із них отримає своє. Він – певну медійність, адже саме заради цього й пішов на проект. Ну і, звичайно, Любочка теж отримає свою вигоду: їй зараз необхідно вибудовувати власну медіастратегію, чим вона успішно займається, поступово підігріваючи інтерес аудиторії».

Таким чином, за версією блогера, переможницею 15-го сезону «Холостяка» стане Любов Конате, а Тетяна Бевз залишить шоу без перемоги. Водночас ця інформація наразі є твердженнями Богдана Беспалова, а не офіційно підтвердженими результатами проєкту.

Раніше головний герой 15-го сезону шоу «Холостяк», баскетболіст В'ячеслав Кравцов, публічно підтримав колишню учасницю проєкту Анну Мишак після появи в мережі інформації про її минуле. Блогер Богдан Беспалов з'ясував, що 32-річна жінка раніше створювала контент для дорослих.

Читай нас у