Блогера засудили до 15 років ув'язнення за коригування російських ударів по Краматорську

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За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки України до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили місцевого блогера, який працював на російську воєнну розвідку та коригував обстріли Краматорська на Донеччині. Контррозвідка викрила та затримала зловмисника за місцем проживання у липні 2026 року, завчасно убезпечивши пункти базування українських військових.

За даними розслідування, для збору розвідданих фігурант використовував два власні телеграм-канали, де публікував фейки про Сили оборони та оперативну обстановку на східному фронті, закликаючи майже пів тисячі підписників повідомляти місця дислокації українських захисників. Паралельно він під виглядом поїздок на дачу об'їжджав прифронтову місцевість, позначав потенційні цілі на гугл-картах і зберігав їхні скриншоти у смартфоні для подальшої передачі ворогу.

Суд визнав затриманого винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Джерело: Служба безпеки України.

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