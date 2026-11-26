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Популярна українська блогерка Сімбочка вперше відверто розповіла про залежність від алкоголю та заборонених речовин. У цей період вона навіть пережила передозування наркотиками. Втім, за словами дівчини, їй вдалося подолати залежність, і зараз вона нічого не вживає.

Сімбочка із соромом згадує той етап свого життя. Блогерка зізналася, що за допомогою алкоголю та наркотиків намагалася втекти від проблем і власних думок.

Передозування Сімбочки

Дівчина зізналась, що часто вживала алкоголь і курила траву, але тільки тоді, коли поруч не було доньки Софійки.

"Мені було соромно, я таким способом тікала від всіх проблем і думок. Людина, яка завжди боялася залишитися сама, а її отак кинули… Думки сам на сам просто з’їдали", — сказала блогерка.

Також Сімбочка розповіла, що в неї було передозування забороненими речовинами. За її словами, це дуже жахливо, і більше вона не збирається повертатися до цього способу життя.

"Було передозування. Ніколи не пробуйте ніяких наркотиків. Хто каже, що трава — це не наркотик, — це наркотик. Все, що змінює твою голову, — це наркотики. Це дуже жахливо. Коли ти куриш траву, то тобі дуже погано. Єдине, як ти можеш зупинити передозування, — це піти поблювати. Добре, що я переросла чи пережила це… У когось взагалі є жахливіші наслідки, аж до смерті", — зізналась дівчина.

Наразі Сімбочка не вживає алкоголь і заборонені речовини, єдине, що вона курить – це IQOS.

Чим відома Сімбочка

Блогерка має багатомільйонну аудиторію. Вона здобула популярність короткими відео і прямими ефірами у соцмережах. Також дівчина стала відомою через публічне особисте життя зі співаком Іллею Парфенюком.

У пари народилася донька Софія у 2024 році. У листопаді того ж року вони розлучилися. Сімбочка не стала вдаватися в подробиці, але зазначила, що останні місяці все йшло до розриву стосунків.

Після розлучення розгорівся скандал, який супроводжувався взаємними публічними звинуваченнями в насильстві, шантажі й байдужості до спільної доньки Софії.

Про це блогерка заговорила в інтерв’ю Василю Тимошенку.

Блогерка Сімбочка потрапила до реєстру боржників через рекламу казино.

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