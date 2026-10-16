Блокада Чорного моря Росією загрожує продовольчою кризою в Африці, — Сибіга

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Росія використовує блокаду Чорного моря як зброю та може спровокувати дефіцит продовольства в африканських країнах, що призведе до нових хвиль міграції до Європи.

За словами очільника МЗС, Москва використовує продовольство та міграційну політику як інструменти тиску, усвідомлюючи вразливість окремих держав до таких дій.

«Росія використовує продовольство як зброю. Ми це бачимо, так само як і використання міграційної політики. Росія добре відчуває вразливість окремих країн до таких кроків, зокрема до підриву глобальної продовольчої безпеки», — сказав Сибіга.

За словами міністра, російські дії в Чорному морі не лише перешкоджають судноплавству, а й створюють ризики для постачання продовольства до інших регіонів світу. Найбільше від таких обмежень можуть постраждати окремі африканські країни, залежні від імпорту продовольства.

Дефіцит продуктів харчування може поглибити гуманітарні проблеми та спричинити нові хвилі міграції до Європи.

«Це продумана й чітка стратегія (з боку Росії). Ми повинні мати власну стратегію: як повернути свободу судноплавства в Чорному морі, розблокувати його та досягти перемир’я як в енергетичній сфері, так і на морі. У нас є конкретні пропозиції та нові учасники, які вперше долучилися до цього процесу. Зокрема, це Індія та Єгипет», — додав Андрій Сибіга.

Міністр також звернув увагу на наслідки блокування чорноморської навігації у 2022 році. Тоді, за його словами, світові ціни на продовольство зросли на 25%.

«Зараз ми знову перебуваємо на порозі такого зростання. Від українського зерна залежить продовольча безпека багатьох країн світу, ідеться не лише про зерно. Через російську блокаду Чорного моря вони вчасно не отримують продукцію.

Отже, наслідки відчуваються вже зараз, але надалі вони лише посилюватимуться. Чорне море може стати другою Ормузькою протокою, цього разу — у продовольчому сенсі», — сказав Сибіга.

Україна наполягає на відновленні свободи судноплавства в Чорному морі та досягненні домовленостей про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі й на морі. За словами глави МЗС, до відповідних зусиль долучилися нові учасники, зокрема Індія та Єгипет.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Раніше міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою поклала на Росію відповідальність за атаки на цивільні судна в Чорному морі.

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