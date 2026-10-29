Богдан Бенюк назвав справедливим довічний вирок убивці Ірини Фаріон

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Актор Богдан Бенюк вважає справедливим довічне ув’язнення В’ячеслава Зінченка, якого засудили у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон.

«Довічне — це справедливо. Він убив публічну людину та ще й таку…», — зазначив Бенюк, коментуючи вирок.

«Це найвища міра покарання – довічне. Раніше був розстріл, але скасували, Слава Богу, а, може, й не Слава Богу. Але довічне – це справедливо. Він убив публічну людину та ще й таку, як Ірина Фаріон», – висловився актор. Водночас актор звернув увагу на судовий процес, який затягнувся на два роки: «Тільки дивно, що це два роки тягнулося. Що там робилося і чому так довго вирок виносили?» – зауважив артист.

Екснардеп зізнався, що не боїться за своє життя через власні патріотичні політичні погляди. Водночас закликав інших рівнятися на Ірину Фаріон. «Та в нас зараз війна. І я можу іти по Києву, бомба бахне – і все. Скажуть: Бенюк загинув за що? За Україну чи як? Ясна річ, що не боюся, ми ж у своїй країні. Ще потім напишете, що Бенюк боявся. Чого боятися? Тут навіть немає про що говорити. Краще рівнятися й бути такими патріотами, як Фаріон, якої, на жаль, немає вже», – висловився він.

Богдан Бенюк також наголосив на тому, що позиція мовознавиці була не безкомпромісністю, а проявом патріотизму. «Чому безкомпромісно? Це називається патріотизм. Запитайте будь-якого москаля, як він буде захищати своє, чи поляка. А ми чомусь у себе маємо таке ставлення неоднозначне до цього. Вона правильні речі озвучувала, зараз усе те саме відбувається, про що вона говорила. Краще бути такими патріотами, як Фаріон», – сказав екснардеп.

Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив актор театру та кіно, екснардеп Богдан Бенюк, який входив з політикинею до однієї партії.

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