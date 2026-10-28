Богдан Бенюк розповів, скільки заробляють актори Театру на Подолі

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Художній керівник Театру на Подолі та актор Богдан Бенюк розповів про рівень зарплат працівників і акторів українських театрів. За його словами, Театр на Подолі є муніципальним закладом, а заробітна плата в ньому становить від 16 до 20 тисяч гривень.

Так, за словами Богдана Бенюка, у театрах імені Івана Франка та Лесі Українки, а також Національному академічному театрі опери та балету України імені Тараса Шевченка в артистів однакові зарплати. «Наприклад, у театрах Івана Франка, Лесі Українки й Оперному одна зарплата, бо вони підпорядковуються Кабінету міністрів», – пояснив він.

У Театрі на Подолі, де Богдан Бенюк є керівником, зарплати акторів сягають 20 тис. грн. Водночас заробітна плата прибиральниці театру становить 5–6 тис. грн.

«Театр на Подолі є муніципальним, у нас зарплата 16-20 тис. Ми стараємося робити доплати, премії, якщо театр заробляє кошти. А прибиральниця у нас в театрі знаєте скільки отримує? 5-6 тис. Оцей театральний бум зараз покриває всі видатки, які має театр», – розповів Бенюк.

Артист поділився цим в інтерв’ю «Главкому».

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