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Загальна заборгованість українців за житлово-комунальні послуги станом на кінець вересня 2026 року сягнула 101,4 млрд гривень.

У третьому кварталі населення сплатило за комуналку 51 млрд гривень, тоді як нараховано було 48,5 млрд гривень.

Найбільше боргів накопичилося за постачання теплової енергії та гарячої води — 31,4 млрд гривень. Ще 27,6 млрд гривень українці заборгували за постачання та розподіл природного газу, а 16,6 млрд гривень — за електроенергію.

Інші борги розподілилися так:

Централізоване водопостачання та водовідведення — 11,9 млрд грн;

Управління багатоквартирними будинками — 10,3 млрд грн;

Управління побутовими відходами — 3,6 млрд грн.

Загалом за шістьма основними категоріями комунальних послуг заборгованість населення перевищила 101 млрд гривень.

Джерело: Державна служба статистики України.

В Україні заборонено нараховувати плату за житлово-комунальні послуги щодо нерухомості, розташованої на тимчасово окупованих територіях, за весь період окупації. Водночас це правило не поширюється на заборгованість, яка накопичилася до 24 лютого 2022 року. Такі борги власники житла мають погасити.

В Україні змінили правила відключення електроенергії для споживачів, які мають заборгованість. Зокрема, побутові споживачі не повинні оплачувати витрати на відключення та повторне підключення, якщо на момент оформлення попередження сума боргу була меншою за половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

В Україні ризик втратити житло через борги за комунальні послуги може виникнути, якщо сума заборгованості сягає приблизно 430 тисяч гривень. У Мін’юсті пояснили, що йдеться про значний розмір боргу, який потрібно накопичити, перш ніж може постати питання про стягнення нерухомості.

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