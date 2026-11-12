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В Оксфорді 7–8 листопада відбувся ювілейний, п’ятий Національний саміт Ukrainian Students Union (Союзу українських студентів). На одному майданчику зібралися українські студенти з усієї Британії, члени Палати лордів, топменеджери великих компаній, міжнародні інвестори, юристи та науковці. Говорили про те, якою має стати Україна після війни, хто її відбудовуватиме і де брати на це ресурси.

Саміт пройшов під гаслом «За межами відновлення: розбудова України для наступного покоління» (Beyond Recovery: Rebuilding Ukraine for the Next Generation). Організаторами виступили Ukrainian Students Union спільно з українськими товариствами Оксфордського університету та Університету Оксфорд Брукс. Події розгорнулися одразу в кількох історичних локаціях — коледжах St Hilda’s College та Jesus College, а також в Oxford Brookes University.

Сьогодні мережа USU об’єднує українські студентські осередки у 62 університетах Великої Британії. Проте нинішня масштабна конференція в Оксфорді — результат п’ятирічної еволюції.

«П’ятий рік поспіль ми збираємо активних студентів та лідерів наших спільнот з усієї Британії. Перший саміт відбувся п’ять років тому в Манчестері, потім були Бірмінгем, Бристоль, Кембридж. Від перших, доволі спонтанних зустрічей ми прийшли до того, що щороку збираємо понад 120 українських студентських лідерів. І наступними роками цей масштаб має лише зростати — найголовніше, що нам вдається долучати до діалогу високопоставлених британців та українців, представників бізнесу, політики й академічної спільноти», — розповідає засновник Ukrainian Students Union Данило Нікіфоров.

Котлети по-київськи для британських лордів

Дводенна програма саміту стартувала ввечері 7 листопада з традиційної для Оксфорду офіційної вечері у стінах одного з найстаріших університетських коледжів. Подія зібрала понад 180 гостей: окрім президентів українських студентських товариств з усього Сполученого Королівства, на вечерю завітали почесні гості, серед яких член Палати лордів лорд Чарлі Баннер KC, партнер юридичної компанії Pinsent Masons Ієн Гілбі та інші представники британського істеблішменту.

Вечеряв чопорний Оксфорд з виразним українським акцентом, гостям подавали борщ, котлети по-київськи та медовик.

«Для Оксфорду це дуже непритаманно, тому ми вважаємо це окремою заслугою зверху. Провести в одному з найстаріших коледжів тематичну вечерю для майбутніх українських лідерів у присутності британських лордів — це, по суті, міг би бути окремий великий івент. Але ми націлені на більше, тому вже наступного дня провели цілоденний саміт, присвячений відбудові України», — розповів Данило Нікіфоров.

Під час вечері поєднали дипломатію та благодійність: на аукціоні, лоти для якого надало Посольство України у Великій Британії, зібрали 2 000 фунтів стерлінгів. Усі кошти спрямували на підтримку дітей військових та внутрішньо переміщених осіб.

Про що говорили: від заморожених активів РФ до великого бізнесу

Основний день конференції відкрив відеозверненням Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Далі робота саміту розділилася на три тематичні панелі, де шукали відповіді на три головні питання: що саме ми відбудовуємо, хто стане рушієм цих змін і як забезпечити реальне економічне зростання.

Першу дискусію «За межами реконструкції: яку Україну ми будуємо?» присвятили інституційним реформам, державному управлінню та інфраструктурі. До обговорення долучилися лорд Лайонел Тарасенко CBE (член Палати лордів та проректор Оксфордського університету), баристерка Fountain Court Chambers Тетяна Нестерчук, директорка з корпоративного управління ICU Group Оляна Гордієнко та юристка компанії SBP Law, колишня дипломатка Валерія Будакова. Окремий фокус зробили на юридичних механізмах конфіскації заморожених російських суверенних активів.

«Для нас було принципово приділити окрему увагу правовим та міжнародним механізмам використання російських суверенних активів для фінансування відбудови. Хотілося показати, що ми тут не просто балачки балакаємо, а предметно думаємо, як змусити Росію заплатити та притягнути її до відповідальності», — наголошує Нікіфоров.

Друга панель — «Найбільший актив України: хто відбудовуватиме країну?» зосередилася на людському капіталі та фінансовій інтеграції. Партнер Pinsent Masons Ієн Гілбі, керівниця напряму інвестиційних фондів London Stock Exchange Group Катя Горбатюк, співзасновник Diligent Capital Partners Ден Якуб та модератор Енді Кілмістер говорили про те, як залучити західні інвестиції та створити умови, за яких українські фахівці, що здобули освіту й досвід за кордоном, захочуть долучатися до трансформації країни. Заключна, бізнесова панель «Економіка відбудови: інвестиції, інновації та зростання» зібрала генерального директора Групи Метінвест Юрія Риженкова, колишнього заступника міністра економіки Олександра Грибана та співзасновника ROZETKA Владислава Чечоткіна. Спікери аналізували, як український приватний сектор тримає удар під час великої війни, що потрібно для збереження промислової конкурентоспроможності та як відбудувати не просто зруйновані об'єкти, а нову, технологічну економіку, здатну конкурувати на глобальних ринках.

Стажування у парламентах та сторічне партнерство

Практична робота USU не обмежується щорічним форумом. Організація вибудувала екосистему кар'єрних можливостей, щоб українські студенти могли конкурувати на рівних із випускниками найкращих вишів світу. Серед напрямів — стажування в британському та європейському парламентах, Раді Європи, Сенаті Італії, а також програма Private Track у співпраці з глобальними корпораціями на кшталт Deloitte, IBM та BCG, де топменеджери стають індивідуальними менторами для молоді.

Працює всередині спільноти й принцип наступності (за аналогією з британською системою BuddyUp): старші студенти допомагають першокурсникам адаптуватися, знайти житло чи скласти резюме, а випускники, які вже очолюють департаменти у великих компаніях, повертаються в USU як ментори та відкривають вакансії для наступного покоління.

Під час саміту мережа офіційно розширилася, до Союзу приєдналися українські товариства ще п’яти британських університетів (Bath Spa University, Brunel University London, Sheffield Hallam University, SOAS University of London та University of the West of Scotland). А департамент міжнародних відносин USU зібрав за одним столом 30 лідерів українських студентських спільнот із 10 країн Європи та США для координації спільних проектів.

У підсумку саміт в Оксфорді став майданчиком, де молодь налагоджувала прямий контакт із тими, хто ухвалює рішення, наприклад, в контексті Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією, співголова відповідної парламентської групи якої лорд Баннер був серед гостей заходу.

«Ми чітко розуміємо, що саме наше покоління успадкує цю сторічну домовленість між нашими країнами. І саме для цього ми маємо готувати наступне покоління українських лідерів — людей, які вже зараз вибудовують міцні зв'язки з Великою Британією, щоб продовжувати та розвивати стратегічну співпрацю між нашими державами», — підсумовує Данило Нікіфоров.

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