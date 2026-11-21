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Союзникам необхідно надати Україні більше допомоги на зимовий період, ніж вони вже анонсували. Велика Британія готова обговорити з Києвом додаткові заходи підтримки, які допоможуть країні пережити цю зиму.

«Тож сьогодні я тут, щоб обговорити з вами не те, що ми вже зробили, бо це вже зроблено. Йдеться про те, що нам потрібно робити далі. І ми маємо зробити більше, ніж було оголошено, щоб підтримати вас цієї зими», - сказав Держсекретар з питань оборони Великої Британії Вес Стрітінг.

Глава британського оборонного відомства позитивно оцінив засідання Контактної групи з питань оборони України, на якому виступив Зеленський. За його словами, союзники вже роблять більше для України, однак за підсумками засідання він закликав їх піти далі.

«Ми знаємо, що пакет на 10 мільярдів фунтів стерлінгів, про який оголосив наш канцлер Джон Гілі, наш міністр фінансів, допоможе в подальших зусиллях і у 2027 році. Але я тут, щоб переконатися, що ми подаємо приклад, щоб обговорити, що ще ми можемо зробити, аби допомогти Україні пережити цю зиму, щоб передати ці запити нашому прем’єр-міністру і запевнити вас, що Енді Бернем, Сполучене Королівство вас не підведуть», - заявив Стрітінг.

За його словами, цієї зими Путін намагається не лише зруйнувати мости, а й зламати дух українського народу. Стрітінг відзначив стійкість і мужність українців та запевнив, що Велика Британія буде з Україною стільки, скільки буде потрібно.

Про це Держсекретар з питань оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив 21 листопада під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у Києві, передає кореспондент Укрінформу.

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