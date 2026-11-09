Британський офтальмологічний центр та Німецька очна клініка є першими в Україні, які впровадили новий стандарт лікування катаракти

Пацієнти тепер можуть отримувати більше, ніж просто хороший зір на відстані після операції

Автор: професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт у галузі офтальмології Оксана Петрівна Вітовська

Катаракта залишається однією з провідних причин втрати зору у світі. Незважаючи на значний прогрес у сучасній офтальмологічній хірургії, багато пацієнтів досі сприймають операцію з видалення катаракти виключно як спосіб видалити затуманений кришталик і відновити зір на відстані.

Однак сучасна операція на катаракті давно вийшла за межі простої заміни кришталика. Як лікар - офтальмолог, я переконана, що сьогодні результат операції слід оцінювати не лише за рядками в таблиці перевірки зору.

Набагато важливіше, наскільки комфортно людина почувається в реальному житті після втручання. Чи може вона користуватися смартфоном, працювати за комп'ютером, читати меню в ресторані, водити автомобіль, спілкуватися з близькими, подорожувати та займатися улюбленими справами без постійних обмежень?

Сучасний пацієнт очікує саме такого результату. І сучасна офтальмологія вже здатна його забезпечити.

Протягом багатьох років монофокальні інтраочні лінзи залишалися основним рішенням при операції з видалення катаракти. Вони забезпечують гарну якість зору на одній відстані, але часто потребують додаткової корекції окулярів для виконання частини повсякденних завдань.

Після операції пацієнт добре бачить як здалеку, так і близько, але не завжди можливо повністю позбутися залежності від окулярів.

Я вважаю, що сьогодні настав час для нового стандарту хірургії катаракти. Якщо сучасні технології дозволяють надати пацієнтам більше варіантів, вони мають стати частиною повсякденної клінічної практики.

Саме тому Британський та Німецькій офтальмологічні центри першими в Україні впровадили сучасні рішення, які можуть суттєво підвищити комфорт зору після операції на катаракті.

Однією з найперспективніших технологій є RayOne EMV, преміальна інтраокулярна лінза британської компанії Rayner, розроблена для пацієнтів, які хочуть більше можливостей після операції.

Що таке інтраокулярна лінза?

Інтраокулярна лінза (ІОЛ) — це штучний кришталик, який імплантується всередину ока під час операції з видалення катаракти.

Кришталик підбирається індивідуально для кожного пацієнта, враховуючи анатомічні особливості ока, супутні захворювання, професійну діяльність і спосіб життя.

Мета сучасної операції з видалення катаракти — не лише видалити затуманений кришталик, а й створити максимально комфортний зір після операції.

Більше варіантів для вашого бачення

В Британському офтальмологічному центрі та Німецькій очній клініці пацієнти мають доступ до RayOne EMV — інтраокулярна лінза преміального класу з розширеною глибиною фокусування.

Ця технологія поєднує переваги монофокальної оптики з можливістю покращувати зір на проміжних відстанях, що відіграє важливу роль у сучасному житті.

Ми говоримо про відстані, на яких найчастіше користуємося комп'ютером, планшетом, навігатором автомобіля, самообслуговуванням у магазині чи кухонній стільниці.

Саме тому RayOne EMV є привабливим вибором для активних людей будь-якого віку, які прагнуть вищого рівня зорового комфорту та більшої незалежності від окулярів у повсякденному житті.

Кому підходить RayOne EMV?

Після комплексного огляду та індивідуального обговорення цю технологію можна розглянути для пацієнтів:

для тих, кому трифокальна внутрішньоочна лінза не підходить або не рекомендується;

Раніше проходив LASIK, PRK або інші рефракційні операції

з добре контрольованою глаукомою;

з початковими проявами вікової макулярної дегенерації;

з певними анатомічними особливостями ока, при яких вибір мультифокальної лінзи вимагає підвищеної обережності;

Для пацієнтів, які хочуть мати більше варіантів порівняно зі стандартною монофокальною лінзою.

Кожен випадок потребує індивідуального підходу та оцінки спеціалістом.

Як працює технологія RayOne EMV?

Під час розробки RayOne EMV Рейнер використовував недифракційну оптичну технологію та керував позитивною сферичною аберацією.

Такий підхід дозволяє досягти більшої глибини фокусування та покращити якість зору на проміжних відстанях, зберігаючи при цьому контрастну чутливість монофокальних лінз.

За даними виробника, розширення діапазону фокусування може сягати до 1,5 діоптрів при правильному виборі рефракційної мети.

Лінза виготовлена з гідрофільного акрилу Rayacryl за запатентованою технологією і поставляється в попередньо загруженій інжекторній системі.

Чого очікувати в повсякденному житті?

Для більшості пацієнтів найціннішим результатом є не сама технологія, а переваги, які вони приносять щодня.

Після імплантації RayOne EMV багато щоденних завдань стають комфортнішими:

роботу за комп'ютером;

використання смартфона та планшета;

приготування їжі;

шопінг у магазині;

водіння автомобіля;

активний відпочинок;

подорожі;

побутова діяльність вдома та на роботі.

Окремою перевагою є мінімальний рівень небажаних світлових ефектів і висока природність візуального сприйняття.

Саме тому пацієнти часто повідомляють про високий рівень задоволення якістю зору після операції.

Новий погляд на лікування катаракти

Сьогодні пацієнтам недостатньо просто видалити катаракту. Вони очікують зберегти звичну якість життя, можливість працювати, подорожувати, спілкуватися та займатися улюбленими справами без зайвих обмежень.

Саме тому світова офтальмологія поступово переходить від концепції «видалення катаракти» до концепції «забезпечення максимально можливої якості зору».

Я переконана, що майбутнє хірургії катаракти належить технологіям, які дозволяють враховувати реальні потреби пацієнта та забезпечувати не лише медичні, а й функціональні результати лікування.

Важливо

Остаточний вибір інтраокулярної лінзи можливий лише після повного офтальмологічного огляду та консультації з хірургом.

Будь-яка технологія має свої покази, обмеження та особливості використання, які слід обговорити індивідуально з пацієнтом.

Дізнайтеся, чи підходить вам новий стандарт хірургії катаракти.

Якщо ви плануєте операцію з приводу катаракти, важливо знати про всі сучасні можливості відновлення зору.

Ви можете отримати консультації та пройти комплексну діагностику в:

Британському офтальмологічному центр і

Німецькій очній клініці

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Про автора

Оксана Петрівна ВІТОВСЬКА

Професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт у галузі офтальмології.

Матеріал підготовлений для інформаційних та освітніх цілей і не замінює індивідуальну консультацію з офтальмологом. Рішення про вибір внутрішньоочної лінзи приймається після комплексного огляду пацієнта.

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